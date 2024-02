Se rompe el misterio, trabajador que filtró video de Peso Pluma se pronuncia

La supuesta infidelidad de Peso Pluma ha dejado un conjunto de “cabos sueltos”. Uno de los detalles que más generó una duda es quién captó el momento que el mexicano transita con otra persona que no es Nicki Nicole.

Precisamente, uno de los empleados del representante de corridos tumbados fue quien emitió una declaración sobre el clip filtrado. En sus declaraciones descarta una supuesta traición, más bien invita que los dos artistas solucione sus problemas de manera independiente.

Él pidió que lo dejaran en paz respeto a este lío de faldas. A la par, señaló que todos cometen errores, dejando abierta la puerta de un posible fallo sentimental.

Palabras.

“Aquí nadie engañó a nadie. Todos pueden opinar lo que quieran. No he dicho nada sobre el tema porque empezarán a criticarme que yo tuve la culpa. Que yo hice esto y así no fueron las cosas”, comenzó.

“Ellos que arreglen sus problemas y a mi déjenme en paz. Yo no tuve que ver nada en lo que ustedes hayan visto ayer. Todos cometemos errores”, agregó.

“De mi parte pueden hacer lo que quieran, yo continuaré con mi trabajo y la vida sigue. Gracias”, cerró su postura sobre la ruptura mediática.

En redes sociales, los usuarios han prestado “oídos sordos” a estos pronunciamientos. La gran mayoría ha atacado a Peso Pluma, mientras que tildan que Nicki es la gran afectada por la decisión abrupta y quemeimportista del joven cantante.