Tiktoker visitó el lugar del accidente que narra ‘La sociedad de la nieve’: esto se encontró

A casi una semana de su estreno en Netflix, La sociedad de la nieve se mantiene como la película más vista actualmente en la plataforma y más comentada en las redes sociales en todo el mundo.

Dirigida por J. A. Bayona, la adaptación del libro de Pablo Vierci narra el trágico accidente aéreo ocurrido en la cordillera de los Andes en 1972, pero desde la perspectiva de una de las víctimas.

En octubre de aquel año, un equipo de rugby de Montevideo, seres queridos y desconocidos abordaron un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino a Chile para disputar un partido.

Desgraciadamente, debido a un error humano, la aeronave se estrelló en un glaciar en el corazón de los Andes. De las 45 personas que iban a bordo, tan solo 29 lograron sobrevivir al impacto.

Los supervivientes tuvieron que tomar medidas extremas para seguir viviendo. Al final, luego de un esfuerzo conjunto, solo 16 de ellos lograron resistir hasta ser rescatados 72 días después.

El largometraje de más de dos horas cuenta como nunca la llamada “tragedia de los Andes” desde que los pasajeros abordaron el vuelo 571, las adversidades que enfrentaron y el milagroso rescate.

Usuaria de TikTok visita el lugar donde ocurrió la “tragedia de los Andes”

El lanzamiento de la producción ha renovado el interés en la historia de supervivencia. De hecho, muchos han decidido compartir sus experiencias visitando el lugar en donde ocurrió el siniestro.

Tal como lo hizo la tiktoker Magdalena Saenger. A través de su perfil en la red social, @maidasaenger_, la influencer publicó un video de su visita en febrero al lugar de los hechos.

Imágenes del lugar donde se estrelló el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972 | (TikTok: @maidasaenger_)

En las imágenes, tomadas más de 50 años después del suceso, la creadora de contenido compartió lo que había encontrado en el Valle de las Lágrimas, como los restos de la aeronave desperdigados.

Así como también el memorial junto al lugar en donde están enterrados los restos de los pasajeros que fallecieron en el accidente o en los días posteriores mientras luchaban por su supervivencia.

La grabación desató una ola de preguntas de los usuarios que la joven no dudó en responder en otro video. Una de las preguntas más recurrentes era el por qué no había nieve en el lugar.

Ante esto, Saenger resaltó que hizo la visita durante el verano; mientras, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en pleno invierno en el Cono Sur del continente americano.

“No hay nieve porque fui en febrero. No se puede ir en invierno a menos que vayas en helicóptero, no sé”, explicó. “A pesar de ser verano, igual te mueres de frío en el santuario”, escribió.

También expuso que la mayoría sube a caballo, pero ella lo hizo junto a unos compañeros caminando porque cuentan con el equipo y la experiencia necesaria para hacerlo.

“Solo quedaron las cosas que se ven en las fotos”, añadió. “La sensación arriba es muy especial… Sientes el impacto de todo lo que pasó allá…”, concluyó.