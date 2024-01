MasterChef Celebrity Ecuador: Este es el emotivo gesto que tuvo uno de los equipos con un comensal “por él valió la pena perder”

En el capítulo 36 MasterChef Celebrity Ecuador, los cocineros se enfrentaron en tres equipos y el objetivo del reto era alimentar a 43 niños de entre 8 y 11 años. El reto de campo consistió en hacer que los infantes coman verduras dentro de un plato fuerte. El equipo rojo tuvo el brócoli, el verde la zanahoria y el azul con espinaca.

Para arrancar a cocinar en el campo fue necesario primero un reto de capitanes. Macarena Valarezo, Nikki Mackliff y Anthony Swagg fueron los elegidos para liderar a los equipos. Los tres tuvieron los mejores platos en el reto de presión.

Para elegir a los integrantes del grupo, la verdura y color uno de los capitanes debía ganar el encuentro. Consistió en llenar unos recipientes con agua de color, luego de llevarla de un lado a otro superando obstáculos.

#MCCelebrityEc | 👏 Los pequeños comensales dan su opinión sobre los platos de cada equipo https://t.co/aFKCfYGiU4 pic.twitter.com/4Jl8VJ4JAf — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 10, 2024

Valarezo quedó en primer lugar y conformó el equipo verde con Felipe Carrera, Raúl Santana, Hellen Quiñónez y Yilda Banchón. En segundo lugar quedó Swagg que eligió el color azul. Su equipo estuvo integrado por Luciana Guschmer, José Andrés Caballero, Gigi Mieles y José Pacheco. Y finalmente, Mackliff quedó de color rojo junto a Jalál DuBois, Susi Hidalgo y Cecilia Cascante.

El tiempo para cocinar fue de 60 minutos. Pero a la mitad del tiempo los sorprendieron con un reto adicional. Tenían que entregar un postre a sus comensales y tuvieron 30 minutos extra para esa tarea.

Aunque el equipo rojo estuvo concentrado y cocinando sin parar para servir sus platos, no lograron servir a todos los comensales, porque se dieron cuenta que había un niño que no comía carne y, no había podido probar ninguno de los platillos “al darnos cuenta tomamos la decisión de preparar tres platos diferentes para que él pudiera comer algo. Le dio pena decirlo”, expresó Susi.

A pesar, de que esto les produjo retraso como equipo e influyó en no poder terminar de servir a todos los comensales, los integrantes del equipo rojo aseguraron que “valió la pena perder por haber complacido al niño que no había probado nada”.

Al finalizar el reto los comensales votaron por su plato favorito utilizando conos que usan en sus entrenamientos de fútbol. El equipo azul fue el ganador, mientras que, los otros dos quedaron sentenciados con delantal negro para un nuevo reto de eliminación.