¿Le hace falta facturar? Piqué anuncia su regreso a las canchas pero esta vez no como jugador: “He decidido volver”

No resistió el retiro, a poco más de un año de haber anunciado su aislamiento de una carrera que construyó por décadas, el fútbol, Gerard Piqué, ex jugador de Barca, ha anunciado su vuelta a las canchas, tal parece que el empresario no se acostumbró a su nueva vida, por lo que decidió reintegrarse a lo que siempre fue y sigue siendo su pasión, pero esta vez no como jugador.

Fue por medio de un mensaje compartido por la plataforma “X” que el catalán dio la buena nueva de su reintegro, la novedad ahora es que Piqué ya no será quien defienda los goles, sino quien los planee junto con el equipo, el español que ha estado en el ojo mediático de la prensa por más de dos años tras su infidelidad a la cantante Shakira, ahora será entrenador, así lo dio a conocer el mismo.

“Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al futbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana”, es el mensaje que fue difundido por el español, quien explicó que esto es solo un adelanto, pues más adelante develará más pormenores de lo que será su vuelta.

Fue el 3 de noviembre de 2022 que el fútbol despidió a uno de los nombres más sonados en su industria, Gerard Piqué, futbolista con más de 25 años de trayectoria dentro del equipo Fútbol Club Barcelona (Barça), quien por medio de un emotivo video anunció su retiro oficial del campo y del mundo de los goles por medio de sus redes sociales.

Sin embargo, esto solo se trató de una pausa, algunos internautas aseguran que los negocios del catalán no fueron tan fructíferos como esperaba y por eso su regreso. ¿Necesita facturar?