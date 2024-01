Margot Robbie se deja ver como pocas veces con su esposo pero fans detectan gestos de incomodidad

La temporada de premios a lo mejor del cine ha dado mucho de qué hablar, especialmente tras la huelga del sindicato de actores en Hollywood que puso sobre la cuerda floja a varias producciones. Ahora que se ha llegado a un acuerdo, finalmente tendremos la esperada gala de los Globos de Oro este domingo 7 de enero y con ello, a una Margot Robbie que se ha convertido en lo más esperado.

Robbie forma parte de Barbie, cinta que lidera con 9 nominaciones de las cuales 3 son en una misma categoría (Mejor Canción Original). Unos días antes del evento, la actriz apareció en la alfombra roja de la Gala de Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs con un mini Balmain de lunares rosa pálido y negro cone scote en V, mangas largas, corpiño y falda corta con sutiles pliegues en una cadera, que termina en una rosa a juego.

Para complementar, la australiana usó unos mules de tacón alto rosas con estampado de lunares negros.Esto para muchos fue el gran regreso de Robbie como ‘Barbie’, luego de que el año pasado se lució con una gran cantidad de looks ganadores durante la gira promocional de la cinta. Eso sí, no estuvo sola pues su marido, el productor Tom Ackerley la acompañó en todo momento.

Internautas detectan ‘extraño’ lenguaje corporal de Margot Robbie y su marido

Robbie ha estado casada con Ackerley desde 2016 pero llevan una vida tan privada que pocas veces se les ve interactuar juntos como pareja en eventos y alfombras rojas, aunque incluso hayan trabajado juntos.

La pareja fue captada en la alfombra roja de la Gala de Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs y aunque para muchos fue un momento romántico en el que demostraron la admiración mutua que se tienen, algunos señalaron que más bien parecían “incómodos”, sobretodo la actriz australiana, quien no se veía tan feliz como en otras ocasiones.

“Eso no durará. Ella es demasiado grande para el ego de un hombre normal”, “Se ven incómodos”; “Solo lo voy a decir. Él es meh. Ella puede hacerlo mejor, pero ¿tal vez él tiene personalidad?”; “No lo sé, no parecen tan enamorados”, expresaron internautas en redes sociales.

Así ha sido la relación de Margot y Tom

Ackerley ha trabajado en producciones como The Brothers Grimsby y Macbeth de 2015. En 2014, fundó la productora LuckyChap Entertainment con Robbie, produciendo proyectos como I, Tonya, Hulu’s Dollface y Promising Young Woman. En 2018, él y su socio productor Josey McNamara fueron nombrados en la lista de los 10 productores a seguir de Variety.

“Comenzamos nuestra productora [LuckyCap Entertainment] con nuestros mejores amigos y sigue siendo una dinámica de grupo maravillosa. Todos trabajamos realmente bien juntos. Me siento muy afortunado”, dijo Robbie en una entrevista con Mirror.

Casualmente, la industria cinematográfica es lo que inicialmente unió a Ackerley y Robbie. En una entrevista con The Daily Telegraph de Australia, confirmó que se conocieron mientras trabajaban en la película Suite Française de 2014. También habló sobre cómo hacer que los primeros días de su relación funcionaran cuando ella estaba filmando y él estaba en Londres. “Lo más útil que he aprendido de otras parejas en esta industria es que no pasan más de tres semanas sin verse”, dijo al medio.

“Estar en una relación a larga distancia puede ser muy difícil cuando no ves la luz al final del túnel. Puede alterar tu cabeza, por lo que la regla de las tres semanas es clave”.