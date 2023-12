¡Sorprendente! Este es el nivel de estudios de Christian Nodal ¿Talento heredado o aprendido?

En 2017, un joven de tan solo 18 años, llegaba para irrumpir en la música regional mexicana, para darle un giro completo a los icónicos temas de mariachi gracias a su tema ‘Adiós Amor’ que rápidamente escaló las listas de popularidad.

Hoy, años después de esa hazaña, Christian Nodal, a sus cortos 24 años, posee una prominente carrera que lo ha convertido en un ídolo de su género, catapultándolo como uno de los talentos mexicanos más jóvenes de la música regional mexicana, sumando un nuevo ‘éxito’, quizá el más grande, cumplir su sueño de convertirse en padre de una niña (Inti) junto a su novia, la argentina Cazzu.

Christian Nodal 'Me dejé llevar' Albúm: Christian Nodal, Fonovisa Una división de Universal Music México S.A. de C.V. 2017 ('Me dejé llevar' Albúm: Christian Nodal, Fonovisa Una división de Universal Music México S.A. de C.V. 2017)

Su éxito lo ha llevado a cosechar una fortuna que presuntamente estaría valorada en poco más de 120 millones de dólares, o al menos eso es lo que sitios como Forbes o IMDb anuncian, sin embargo, cuando Nodal fue cuestionado al respecto, prefirió no responder: “Yo la verdad no quisiera que saliera de mi boca la promoción para que me secuestren”, dijo a David Broncano.

No cabe duda que es el propio talento del cantante lo que lo ha llevado a ser reconocido de forma internacional; sin embargo, para algunos surge la duda ¿Todo fue aprendido o nació con el don musical?

El nivel de estudios de Christian Nodal

Con un prometedor futuro en la industria musical, Christian Nodal, truncó sus estudios para dedicarse de lleno a la interpretación y composición de temas, razón por la que su grado se quedó en la escuela preparatoria, cursándola en Baja California, sin llegar a cursar una licenciatura.

Y es que, su contrato lo tuvo cuando cumplió apenas 16 años, enfocándose en su sueño desde que era solo un adolescente, y es que dicen que su pasión era tal que tenían que quitarle su libreta para que dejara de escribir, en ella, es posible que se encontrara el éxito que lo catapultó, “Adiós Amor”.

“Siempre estaba ocupado en su proyecto de vida, escribiendo. Teníamos que quitarle su libreta para que dejara de escribir”, mencionó su maestra de composición a ‘El Show de Piolín’, esto mismo lo confirmó el propio Nodal:

“No es que fuera mal estudiante, simplemente que en mi mente traía siempre lo que quería hacer. En ese tiempo estaba funcionando en redes sociales. Mientras todo el mundo estaba estudiando, yo estaba escribiendo canciones y metido en el papel”.

¿Cómo empezó Christian Nodal en la música?

En realidad, su talento musical viene de la cuna, y es que, su madre, Silvia Cristina Nodal Jiménez, es quizá de quien heredó el gusto musical, específicamente del regional mexicano, pues ella formaba parte de un conjunto de mariachis cuando era joven, mientras que su padre, fungió como su productor musical.

Siendo dos fuertes influencias en la vida del cantante para que su carrera despegara y no solo eso, lo convirtiera en una joven promesa de su género, retomando los sonidos que muy pocos habían logrado hacer un éxito.