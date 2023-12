‘Desafío a la fama’: Para Elizabeth Cader valió la pena que su amado Don Day esté encerrado más de 3 meses

Diego Álvarez o más conocido como Don Day ganó ‘Desafío a la fama’. Se hizo acreedor de un premio de USD 10.000 en efectivo y USD 12.000 de una beca universitaria para que estudie la carrera que él guste. Para llegar a la meta, tuvo que estar 90 días en la casa-estudio, alejado de su vida cotidiana y seres queridos. Para su pareja, Elizabeth Cader ese esfuerzo valió la pena.

[ “Sigo siendo el rey”: A Don Day no le importan los comentarios de ‘hate’ por ganar ‘Desafío a la fama’ y esta fue su reacción ]

La joven influencer le dejó una dedicatoria en su cuenta de Instagram con unas emotivas fotografías. “Orgullosa de mi campeón. Un triunfo mi rey (...) valió la pena estar encerrado más de tres meses compitiendo, lejos de las personas que amas y posponiendo muchas cosas”.

Fueron las palabras de la también reina de belleza que hace una semana fue eliminada del reality. En ese marco, Don Day afirmó que tienen muchos planes en conjunto, lo que incluiría el deseo de convertirse en padres.

“Hablar con ella de una familia no se me hace raro. Hablar que si sale embarazada me grabe para ver mi reacción. Tenemos fechas muy importantes que están cercas y ya las quiero vivir”, expresó en el programa.

Por algo, la joven agradeció por tener a una persona como Diego a su lado. “Se que faltan muchos más triunfos y metas por cumplir. Siempre estaré acá apoyándolo”.

¿Quién es Elizabeth Cader?

Obtuvo fama internacional gracias al reality ‘El Poder del Amor’, donde varias figuras públicas de algunos países del mundo se reunieron en Turquía para convivir en una casa-estudio, siendo una de ellas Don Day. Ahí nació la relación entre ambas personalidades.

La salvadoreña participó en varios certámenes de belleza, como el Reinado de El Salvador 2015, luego clasificó en el Top 15 de Miss International 2016 en Japón y se llevó el premio al mejor cuerpo en el Top of The World 2016.