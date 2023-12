Inicia la preventa de concierto de Melendi “20 años sin noticias”

Único e inigualable… Así es Melendi, con un éxito a cuestas como fue su Tour Like Cicatrices, donde se apoderó de cada escenario colgando el cartel de sold out en cada país que visitó, no podemos olvidar las 4 fechas en nuestro país que se suma al gran éxito en su carrera y la unión que mantiene con su público ecuatoriano.

Un desafío que el asturiano empezó a rondar a inicios de este año, que fue devolver a su público de siempre el sonido de sus primeros discos. De esta manera con una nueva gira “20 Años Sin Noticias” que conmemora los 20 años de aniversario de su álbum “Sin Noticias de Holanda” publicado en (2003) se reinventa con una nueva perspectiva y reivindicando con miles de fans que extrañaban a Milindri, que está de vuelta.

Es así que sigue sumando fechas en España y dando un salto a Latinoamérica, el propio artista anunció en sus redes, las gira en el 2024. Quito no podía faltar en su radar, siendo la única fecha viernes 15 de marzo 2024 en el Coliseo Rumiñahui 20h00.

Inició la preventa para concierto de Melendi

Preventa exclusiva con tarjetas Produbanco desde el domingo 17 de diciembre 22h00 a través de www.ticketshow.com.ec con 10% de descuento y 10 meses sin interés y lunes 18 diciembre desde las 10h00 AM, en puntos físicos de Quito, Guayaquil y Cuenca.

Puntos de venta Quito: Riocentro, Mall del Jardín, Paseo San Francisco y C.C. EL Recreo.

Vía online todas las localidades a través de: https://www.ticketshow.com.ec

Localidades numeradas y costo: General $ 45,00; Preferencia $ 65,00; Butaca $ 85,00; Top Box $ 120,00; Melendi Box $ 150,00.

Esta gira ha sido recibida con mucha euforia desde su inicio, el regreso del rock, las rumbas con las que se abrió paso en la música. El español creía caducadas esas canciones pero están más vigentes que nunca, en la retina de sus fans. Se ha convertido en la gira más divertida de los últimos años que lo está disfrutando al máximo y se ve reflejado en cada posteo que sube a sus redes.

Su oficina ha recibido más de 400 propuestas para llevar su tour por Europa, EEUU, América Latina y España, pero es complicado poder atender a todas las peticiones. Ha confirmado que estará por primera ocasión en Uruguay, Perú luego de 10 años, no puede faltar Chile, Ecuador, Argentina países que siempre están en sus planes.

Su álbum “20 años sin noticias”, cuenta con 14 cortes y con colaboraciones de grandes artistas como: Manuel Carrasco “Con La Luna Llena”, “Con Sólo Una Sonrisa” India Martínez, “Hablando de en Plata” con Hens, “Caminado por la Vida” David Bisval, “Desde mi Ventana” Rosario, entre otros.

