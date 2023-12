¡Alerta compradores navideños! Presentadora Gaby Díaz fue víctima de robo en Centro Comercial

¡La inseguridad sigue latente y a la orden del día, esta vez fue la presentadora Gaby Díaz a quien le tocó vivir en primera persona el escenario de un robo. Aunque la conductora de ´En Contacto´ explicó que afortunadamente no hubo ningún tipo de violencia, hizo un llamado al público a tener precaución a la hora de salir, pues su robo ocurrió nada más y nada menos que en un Centro Comercial de la ciudad.

“Buscan distraerte. A mí me pasó en un Centro Comercial que se acercaron un grupo de adolescentes, me pidieron una fotografía y cuando me senté ya no estaba mi cartera, al ver los videos, una de estas chicas que estaba en este grupo se cogió m cartera y se la llevó”, contó la presentadora a modo de contexto y experiencia, mientras daba una serie de tips al público, para así evitar ser blanco de robos durante las compras de esta temporada navideña, entre esos:

- No conducir a CC en horas pico.

- Mujeres evitar carteras grandes, utilizar bolsos cruzados.

-Hombres no llevar billeteras, solo el dinero que vayan a utilizar.

- Evite el contacto con personas extrañas que se acerquen a pedir favores, como una llamada telefónica.

- No llevar a menores de edad a realizar compras navideñas.

Tal como dejan ver las constantes denuncias públicas en redes sociales, 2023 parece que cerrará con una cifra de robos igual o parecida a la de 2022. Más de 50 000 robos se registraron según datos de Fiscalía

Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se registraron en 2022 -con cifras actualizadas- 51 041 robos, con corte solo hasta Agosto. En el conteo que tenía hasta junio la cartera de Estado, presentaba más de 30 000. De acuerdo a lo publicado el delito con más registro es el atraco a personas con un cifra de 20 592, entre flagrantes y no flagrantes. Luego le sigue el robo de motocicletas con 9 223.