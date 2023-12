MasterChef Celebrity Ecuador: El chef Rausch regaña a Felipe por intentar muchas veces sacar un filete perfecto “hay que cuidar los alimentos”

Un nuevo reto de eliminación llegó a las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador y, a los participantes les tocó preparar un plato libre, pero que les recordará algún momento especial de sus vidas que los conectara con la cocina.

Los jueces, abrieron su corazón y compartieron que momentos de su infancia los conectaban con la cocina y la razón que los hizo convertirse en chef. Así mismo, todos los participantes lograron entender el reto y tuvieron 45 minutos para cocinar.

Felipe, presentó un plato llamado ‘Bienvenida’, “porque es lo que cocinamos en casa cuando alguien que está en otro país regresa a casa”. La creación consistía en un filete, con pure de papas y salsa. El chef Jorge Rausch lo felicitó por la cocción de la carne, expresó que el puré estaba delicioso y que la salsa “está rica, pero falta colarla aún más”.

sin embargo, el juez también se tomó el tiempo para regañar al creador de contenido, “debo regañarte” fueron las palabras de Rausch mientras sacaba de la parte baja del atril un plato con 5 filetes de carne que no utilizó Felipe.

Llamado de atención a Felipe por el uso extremo de alimentos (Paola Hernández)

“Ya hemos hablado del desperdicio de alimentos, no es una opción aquí, sabemos que hay suficiente y que todo es probar para perfeccionar, pero no te mandes porciones”, expresó el chef.

¿Qué hacen con la comida que sobra en el programa?

El chef colombiano, Jorge Rausch y temible jurado de MasterChef Celebrity Ecuador le puso fin al misterio sobre qué hacen con la comida que preparan los concursantes. Es una pregunta recursiva entre los televidentes, pues algunas veces ni siquiera prueban los platos de los participantes.

En una entrevista a la emisora Tropicana FM de Colombia, compartió con los conductores que no dejaron de preguntarle la política entorno a los alimentos en MasterChef Celebrity Ecuador.

“A ver, lo que sobra de los retos y la comida que sobra en la despensa se va al banco de alimentos. Claramente que, si alguien prepara un plato y nosotros lo probamos, no hay nada qué hacer. De golpe, atrás se la comen después, la que es comible. Pero somos muy cuidadosos con el desperdicio claramente. Se hace una alianza muy linda con el banco de alimentos, no solo hemos ido, sino que los participantes han ido y somos muy conscientes de que claramente el desperdicio de comida no es una opción”, fueron las palabras de Jorge Rausch durante una entrevista.