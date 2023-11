“Puse de mi bolsillo para un vestido y nunca me dio las gracias”: Esto dice diseñador tras saber que Delary Stoffers dijo nunca haberlo necesitado

El reinado de Delary Stoffers como Miss Ecuador 2023 no había sido puesto en el ojo de la farándula por polémicas. Sin embargo, tras su regreso de El Salvador y haber representado al país en el Miss Universo, Alex Franco, uno de los diseñadores y estilistas que llegó a vestirla, asegura que la joven no le dio las gracias “por vestidos regalados de 3,500$” y ahora ha dicho que ella “nunca necesitó de él”.

Todo el problema inició cuando el reportero Dieter Hoffman, de Los hackers de la farándula, abordó a Stoffers tras su llegada y, le preguntó que había pasado entre ella y el diseñador.

La reina de belleza expresó en ese momento que no existía enemistad entre ellos, “Preferí guardar distancia, tuvimos un inconveniente, no me gustó su trato, decidí cortar con él”. Al parecer, el inconveniente surgió cuando ella le pidió ayuda con un vestido para el reinado, “Las cosas no se dieron como esperaba, y por eso cortamos la relación”.

Delary también compartió que entre ellos hubo “una relación especial, quise ayudarlo, nunca le cobré por ser modelo, quería que él se impulse como diseñador. Ahora tenemos caminos diferentes”. La joven finalizó diciendo que “no lo necesito, nunca lo necesité en realidad cuando me coroné como Miss Ecuador”.

Ahora, el diseñador y estilista decidió dar su versión y estuvo de invitado en ‘Los Hackers de la Farándula’. Durante la entrevista se mostró muy molesto al hablar sobre lo ocurrido. Según Alex Franco, el conflicto entre ambos si sucedió meses antes de que ella partiera al Miss Universo.

“Delary en la parte laboral estuvo conmigo en mi firma Alex Franco... ella dice que no se le pago, tal vez el tema monetario no fue tangible, pero sí hubo en ciertas producciones canjes, yo le daba algunas prendas”, expresó Franco.

“La traté tan bien, salíamos a comer a restaurantes maravillosos a tomar buen champagne, buen vino, eso salía de mí... Cuando trabajaba hasta tarde, le decía a mi chofer que vaya a dejarla. Sí hubo un intercambio que le contente”.

El problema, aseguró el diseñador, surgió tras los bastidores del Miss Ecuador, luego de que ella le pidiera ayuda para que la vista para la competencia. “El vestido que usó en la presentación de la corona costó $3000, fue regalado”, señaló.

Así mismo, el también estilista aclaró que el vestido de la discordia fue un segundo diseño que le pidió Stoffers. “Hicimos el diseño, pero me hice a un lado”. Según Franco, él dejó este diseño a cargo de un colaborador de él de confianza, porque hubo inconvenientes de tiempo y salud. Pero entre Delary Stoffers y este colaborador supuestamente hubo una serie de malentendidos, que Alex Franco tuvo que mediar.

“Yo le dije ‘Delary, faltó tela que puse de mi bolsillo, y puse cristales que también salieron de mi bolsillo’, nunca me dijiste gracias”.

Finalmente, Alex Franco cuestionó que Delary haya dicho que nunca necesitó de él, ya que, según añadió, Stoffers no tenía patrocinadores, y él llamó a un “empresario importante del país”, para que le ayude con los valores necesarios a cambio de trabajo a futuro.