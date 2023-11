Gigi Mieles se disfrazó de policía y conquistó con su creatividad al jurado de MasterChef Celebrity Ecuador

Un capítulo de MasterChef Celebrity Ecuador totalmente apegado a las leyes, la creadora de contenido Gigi Mieles, se encargó de hacer de las cocinas de Teleamazonas un retén policial donde las sonrisas y la creatividad estuvieron a la orden del día.

Gigi llevó todo su carisma y jocosidad a las cocinas del programa, donde interpretó el papel de un policía, el cual estuvo encargado de recibir a los participantes, haciendo bromas sobre sus nombres y sus personalidades. Los jueces no pudieron evitar dejarse conquistar por las ocurrencias de la creadora de contenido.

Una de las víctimas de este disfraz de Gigi, fue el juez Jorge Rausch, a quien la también actriz llamó “cara de Pitbull”, otro que no pasó desapercibido fue el actor Danilo Carrera, Gigi lo acusó de ser una especia de “Don Juan” dentro de la competencia y de querer acercarse por medio de favores, todos los participantes amaron y destacaron el papel y el atrevimiento de la ex de Álex Vizuete.

Gigi en su primera semana de MasterChef Celebrity Ecuador ha mantenido un perfil bajo, sin ningún tropiezo hasta el momento y sin ningún comentario negativo por parte de los jueces, algo diferente a lo que pasa en su vida personal, donde si está puesta en el ojo del huracán.

¿Infidelidad a Álex Vizuete?

Gigi Mieles y Álex Vizuete mantuvieron una relación de más de dos años, que lo iban a sellar en el altar, en el 2024. Sin embargo, la actriz en una historia de Instagram confirmó la ruptura indicando que ya no están comprometidos, un titular que generó revuelo inmediato en la prensa, quienes comenzaron a escarbar en los por qué de esta separación.

Luego que la influencer se negará rotundamente a dar declaraciones y se pronunciara sentenciando a la prensa, el ´Lazito´ de la farándula no tardó en dar su puntada.

“Tú sabes lo que pasó en Colombia, donde te pusieron a elegir luego de una situación en donde te descubrieron. Mira no abras la caja de pandora y no toques esa puerta, porque la que sale perdiendo, créeme que eres tú. Hemos tenido respeto para hablar de ese tema tan engorroso, así que si alguien al menos te ha cuidado, sobre ese tema, hemos sido nosotros, pero si tú sigues toreándonos, no vamos a tener problema porque tenemos la llave y en cualquier momento abrimos esa caja”, dijo Lazito.