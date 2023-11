¿Eres una persona que guarda rencor? Descúbrelo al realizar este test de personalidad

Todo ser humano ha experimentado alguna vez en su vida, la sensación de resentimiento o rencor hacia alguien más. El rencor puede ser una emoción negativa capaz de afectar la salud mental y emocional de toda persona.

Si te has llegado a preguntar si eres una persona rencorosa, este test visual puede ayudarte a obtener una mejor comprensión de tus patrones de comportamiento. Ten la valentía de someterte a esta prueba y descubre más sobre ti mismo. Lo único que debes hacer es observar detenidamente la imagen principal, contestar qué animal fue el primero que viste y esa será respuesta.

Conoce el significado de tu respuesta al final de la nota. Bien sea que notes a la paloma o el zorro, te aseguro que este ejercicio cambiará tu forma de ver el mundo para bien. También debes recordar que los test de personalidad, aunque son entretenidos y se basan en datos comprobados, no tienen ninguna validez científica.

Imagen del test de personalidad (Paola Hernández)

Resultados del test de personalidad

Si viste una paloma

Si lo primero que percibiste en la imagen fue una paloma, debes saber que esto indica que has aprendido a perdonar a aquellos que cometen errores, comprendiendo que no se trata de algo personal y que cada experiencia puede convertirse en una lección. Este entendimiento no implica que te quedes en entornos perjudiciales, ya que tienes la claridad de que el perdón no equivale a permanecer en lugares donde te causaron daño.

Si viste un zorro

En cambio, si lo primero que notaste fue el zorro, esto sugiere que tiendes a ser bastante desconfiado. Cuando experimentas traición, perdonar se vuelve una tarea difícil, y en ocasiones, te aferras al dolor de la decepción. Sin embargo, esto no implica que busques venganza, ya que eres consciente de que en la vida todo tiene sus consecuencias naturales