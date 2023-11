Test: Descubre la infidelidad de tu pareja con estas 3 simples situaciones que lo delatan

Si algo tenemos las mujeres es un sexto sentido que nos permite identificar inmediatamente cuando algo no va bien con la pareja. Es ese increíble instinto que le da vuelta a la cabeza cuando notamos una actitud distinta.

Y lo peor que puede suceder es que esta teoría de que “te es infiel” entre en tu cabeza, porque estás con la duda, te cuestionas y tratas de buscar señales que te confirmen tu sospecha.

Sin embargo, no todo revela una traición, pero existen situaciones que sí te permitirán identificar cuando tu novio está saliendo con alguien más.

Estas son 3 señales que pueden confirmar lo que intuyes desde hace tiempo, así que toma nota y muy pendiente:

Molestarse sin sentido

Esa ropa está sucia, dejaste tu cepillo de dientes en mi lado, o se molesta más de lo normal porque le haces una llamada telefónica, allí está pasando algo.

El solo hecho de que exista intolerancia a todo lo que signifique estar contigo es porque posiblemente está en una nueva relación donde las cosas son color de rosa y observa cosas que quiere cambiar en ti.

Si esto está pasando con frecuencia, entonces puede ser señal de que te están engañando.

Crisis económica

Si su sueldo ya no le es suficiente y no sabes el motivo, la infidelidad podría ser una respuesta, pues porque hay gastos que se incrementaron, factura de celebraciones, cenas y almuerzos que no son contigo.

Lo mejor en estos casos es tener una conversación sincera con tu pareja y recuérdale los acuerdos respecto a los gastos.

La misma historia siempre

¿Te dijo algo y después te lo volvió a contar pero cambiando nombres? Quizá más que una enfermedad, lo que tenga son cientos de mentiras para ocultar algo.

A todos nos puede pasar el contar lo mismo un par de veces, pero hacerlo rutina es de preocupación. Si no es motivo de una cita con el doctor, es motivo de un engaño.

Pon atención a lo que te dice y confróntalo con sus historias. Observa su reacción y ahí podrás notar si ocurre algo malo o simplemente es malo para recordar.

Si se repiten dos o mas señales, entonces es el momento de hablarlo con tu pareja y de llegar a acuerdos que les permita retomar la relación y corregir errores.