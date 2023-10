¿De cuánto es la fortuna de Matthew Perry y quién la heredará?

Matthew Perry, actor de la serie “Friends”, fue hallado sin vida en el interior de un jacuzzi en su casa de Los Ángeles, su familia afirmó tener el “corazón roto” tras su pérdida, según un comunicado publicado por los medios estadounidenses.

El actor murió a sus 54 años. Según información del portal Celebrity Networth, Perry acumuló un patrimonio de 120 millones de dólares, la mayor parte es de lo que ganó en “Friends”, entre salarios y regalías. Chandler habría llegado a cobrar 800 mil dólares por cada episodio de las temporadas 7 y 8. Además lo que obtuvo de su participación en producciones de gran éxito como “The Whole Nine Yards”, “17 Again” y “Fools Rush In”.

También su libro, “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir” en 2022 se convirtió en best seller. Más allá de la industria del entretenimiento, Matthew Perry fue conocido por su participación en el mercado inmobiliario.

Sin contar que estuvo en el mundo de las bienes raíces, entre 2015 y 2021, vendió cuatro propiedades en California, de 10 millones de dólares cada una.

¿Quién heredará la fortuna de Matthew Perry?

Matthew Perry no se casó ni tuvo hijos, por lo que sus padres serían los principales herederos. Su progenitor, John Bennett Perry, también es actor; y su madre es Suzanne Langford, Pierre Trudeau.

“Tenemos el corazón roto por la trágica pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Matthew trajo mucha alegría al mundo, como actor y como amigo”, se lee en el comunicado difundido por los familiares.