Muy Mariana y Nathalia Espinoza enfrentadas en ´Desafío a la fama´ ¿Cuál es el spoiler de eliminación?

Muy Mariana y Nathalia Espinoza son las nuevas señaladas de esta semana en ´Desafío a la fama´, las participantes del reality de Ecuavisa se encuentran con un pie dentro y otro fuera de la casa-estudio, luego que la joven creadora de contenido, escogiese a la Miss Trans Ecuador 2023 para medirse por medio de votos el apoyo del público.

Inicialmente fue Muy Mariana la que recogió 7 señalamientos en su contra por parte de sus compañeros y quien inclusive tuvo un intercambio de palabras con Emma Guerrero, quien quiso de alguna forma opinar acerca de su desempeño dentro del programa, diciendo que “los débiles tienen que irse”, comentario que no tomó para nada bien la influencer.

Muy Mariana no ha tenido mayor polémica ni roce dentro del espacio de entretenimiento, la cuencana solo ha tenido un par de besos con uno de los desafiantes, con quien parecía haber tenido una especie de chispa, pero todo apunta a que la picardía con Suriel fue momentánea.

Por otro lado, la creadora de contenido parece haber estudiado muy bien la audiencia de redes de sus compañeros, pues señaló a quien posee un número de 28 mil seguidores contra sus 136 mil, sin embargo, en ocasiones los números no lo son todo, para muestra un botón del desafío de Carolina Jaume y Mare Cevallos, donde la rubia del Ecuador doblaba en internautas y aún así no pudo conservar su puesto.

Aunque será este lunes que Muy Mariana y Nathalia conozcan la voz de sus seguidores y se determine quien continúa dentro de la competencia, ya las redes soplan un posible resultado que deja a la modelo fuera de la competencia.

“A SABEMOS QUE NATHALIA FUE ELIMINADA EL DÍA MARTES… PERO SI USTEDES PREFIEREN AL MUEBLE DE LA CASA QUE A UNA PERSONA QUE LES GENERA, ESTA BIEN. IGUAL NO TIENE SENTIDO SEGUIR VOTANDO PORQUE YA ESTA FUERA / nos duele si fue la eliminada :( /Con todo el Respeto que se merecen! Se me cayeron en Cuanto a Credibilidad! Porque como van a Calificar como Pesima una Participacion de una Mujer multifacética como Nathali! /NO GASTEN SU TIEMPO NATALIA YA ESTA ELIMINADA ESTE PROGRAMA ES UN ENGAÑO AL PÚBLICO LOS VOTOS NO SIRVEN DE NADA”, son algunos de los comentarios.

Hasta el momento, solo van 3 participantes eliminados por votación, Alberto Arroyo, Carolina Jaume y Allan Papi, el resto de los desafiantes han abandonado por decisión personal, el más reciente reemplazo de los competidores fue dado por el ingreso de la presentadora y modelo Conny Garcés.