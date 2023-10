Muere actor de la saga ‘Rocky’: ¿qué otros actores de la franquicia del boxeador han fallecido?

El actor estadounidense Burt Young, reconocido por su actuación en la exitosa franquicia cinematográfica Rocky, falleció el pasado 8 de octubre a los 83 años de edad en California, EE. UU.

Su única hija, Anne Morea Steingieser, confirmó al periódico The New York Times este miércoles 18 de octubre que su padre murió en la ciudad de Los Ángeles, pero no reveló las causas del deceso.

En las seis películas sobre el boxeador Rocky Balboa, Young se encargó de encarnar al rudo Paulie Pennino, el mejor amigo, asistente y cuñado del protagonista, encarnado por Sylvester Stallone.

Su interpretación de este personaje no solo lo inmortalizó en la memoria de espectadores en todo el mundo, además le valió una nominación en la categoría mejor actor de reparto en los Oscar.

Burt Young como Paulie Pennino en 'Rocky' | (Metro-Goldwyn-Mayer Studios)

Casi cinco décadas después de aquel hito en su carrera, el mundo del espectáculo llora su partida y sus seguidores y compañeros lo despiden con homenajes en redes sociales, incluyendo a Stallone.

El actor le rindió tributo en Instagram. “ Fuiste un hombre y artista increíble, yo y el mundo te extrañaremos mucho ”, escribió junto a una foto de ambos en el set del primer filme, lanzado en 1976.

Los actores de la saga de Rocky Balboa que fallecieron

Además de Burt Young, al menos otros ocho actores de la saga de Rocky han fallecido. Con motivo de la partida del histrión, te recordamos a algunas de las estrellas del proyecto que ya no están con nosotros.

Sage Stallone

El actor e hijo de Sylvester Stallone, quien encarnó a Robert Balboa Jr. en la quinta entrega de la saga, falleció en julio de 2012 a causa de un infarto provocado por aterosclerosis, revelaron autoridades forenses. Tenía 36.

Sage Stallone y su padre, Sylvester Stallone, en 'Rocky V' | (Metro-Goldwyn-Mayer Studios)

Burgess Meredith

El intérprete de Mickey Goldmill en cuatro de las películas de la franquicia de Rocky murió en septiembre de 1997, a los 89 años. Meredith padecía la enfermedad de Alzheimer y melanoma, según su hijo a CNN.

Burgess Meredith y Sylvester Stallone en 'Rocky' | (Metro-Goldwyn-Mayer Studios)

Sylvia Meals

La talentosa estrella que apareció en tres películas de Rocky como Mary Anne Creed, la esposa de Apollo Creed, pereció en marzo de 2011 a los 67 años. Las causas del deceso son desconocidas.

Tony Burton

El actor detrás de Tony “Duke” Evers partió de este mundo en febrero de 2016 por complicaciones de neumonia. Burton murió un hospital de California a poco para cumplir 79 años, según The New York Times.

Tony Burton en la película 'Rocky IV' | (Metro-Goldwyn-Mayer Studios)

Joe Spinell

La luminaria que se encargó de darle vida al personaje de Anthony “Tony” Gazzo en las primeras dos entregas de la franquicia feneció en enero de 1989. No están claras las causas de su muerte.

Michael Pataki

El histrión que personificó al personaje de Nicoli Koloff en Rocky IV murió en abril de 2010 en California tras una batalla contra el cáncer, reportó Variety. Pataki tenía 72 años al momento de su fallecimiento.

Michael Pataki y Brigitte Nielsen en 'Rocky IV' | (Metro-Goldwyn-Mayer Studios)

Thayer David

El artista que encarnó al promotor George Jergens en Rocky falleció dos años después del estreno de la película. En concreto, el 17 de julio de 1978. La causa fue un infarto. Tenía 51.

Thayer David en la primera película de la saga 'Rocky' | (Metro-Goldwyn-Mayer Studios)

Tommy Morrison

El boxeador que interpretó a Tommy Gunn en Rocky V pereció en septiembre de 2013 a los 44. Su familia no reveló las causas, pero su madre contó a ESPN que tenía sida semanas antes de su muerte.

Tommy Morrison saltó a la fama con su actuación en 'Rocky V' | (Metro-Goldwyn-Mayer Studios)

Los boxeadores Joe Frazier, Rocky Marciano y Muhammad Ali, quienes tuvieron participaciones en diferentes películas de la saga de Rocky Balboa, también se nos adelantaron en el camino de la vida.