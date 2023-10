El momento que Nicki Nicole compara a Peso Pluma con un perro

La cantante y rapera argentina Nicki Nicole dio mucho de qué hablar después de su intervención en el podcast “El Destape”. La joven que triunfa en la plataformas digitales y ha sido vinculada a un lazo amoroso con el mexicano Peso Pluma fue lapidaria con su referencia al interprete de “Ella Baila Sola”.

La joven latinoamericana comentó que el único vínculo que tiene con Hassan es una valiosa amistad. Incluso hizo una comparación de la compañía constante de un perro o un bolso, para ejemplificar lo que realiza con el azteca.

“Imagínate si vos todos los días salís con un perro. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salís con un perro. Es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan. Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero”.

No obstante, después trató de arreglar su intervención: “Nos estamos conociendo, todo re piola. Y la gente obviamente va a decir, ¿Qué onda?”.

“Siento la verdad que es un poco difícil con la vida que tenés como conocer a alguien y que la gente no lo sepa. A mi en lo personal no me molesta y todo bien. La realidad es que somos amigos, está todo piola. No hay leyes ni nada y yo no tengo drama”, finalizó.

Reacciones en redes sociales

Por supuesto, el tema rápidamente se hizo viral y comenzaron a cuestionar el hecho que Nicki haga tal referencia. A pesar que trataron de justificar de las palabras debido a la intensidad de la conversación, la mayoría no dejó de menospreciar la actitud y rechazo de comparar a una persona con un animal.

