“El In... nombrable” el nuevo Stand Up Comedy de Ana María Balarezo

El In...nombrable es el nuevo Stand Up Comedy de la actriz Ana María Balarezo. Es una comedia que nos hará reflexionar de todo lo que somos capaces de hacer cuando estamos enamorados.

“Cuando tienes sentimientos encontrados y estás entre que si y entre que no ... con ‘El In...nombrable’ podrás reflexionar de tus relaciones pasadas y que tus ex llegan a tu vida para algo... No se sabe para que..!! pero llegan ...”, señaló la actriz.

La obra se presentará el sábado 14 de octubre en el Teatro San Gabriel, a las 20h00

Entradas disponibles en el Teatro San Gabriel o a los teléfonos: 099 922 3024/ 096 256 6606.