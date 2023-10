Chito Vera viajó a Ecuador para “entrenar” a Daniel Noboa para el “round de su vida”

Un entrenador de clase mundial tuvo el candidato a la presidencia del Ecuador, Daniel Noboa, de cara a las votaciones de este 15 de octubre. El representante de ADN realizó una breve sesión de entrenamiento con Marlon Vera, además tuvo de invitado al creador de contenido Logan y Logan.

[ Chito Vera podrían pelear antes de lo esperado contra Sean O`Malley ]

El actual retador al cinturón de peso gallo de la UFC llegó a territorio ecuatoriano para aceptar una invitación en el punto de entrenamiento funcional Vibes FT. Ahí, el Destrozador, no solo aprovechó para tomarse fotos con los asistentes, también enseñar al joven candidato.

Chito Vera entrenó con Daniel Noboa Captura de pantalla

En imágenes compartidas por el centro de entrenamiento se aprecia el calentamiento y simulación de sparring que realizaron Noboa y Vera. Incluso, en uno de los intercambios, el hijo del empresario Álvaro Noboa casi bota un trípode.

Noboa, después del momento compartido, dejó claro que fue grato aprender de uno de los mejores striking dentro de las artes marciales mixtas y único sudamericano hispanoparlante en estar cerca del título de la mayor compañía de esta disciplina.

Chito Vera entrenó con Daniel Noboa Captura de pantalla

¿Por qué apoya a Daniel Noboa?

Meses atrás, el peleador oriundo de Manabí confesó que Noboa fue quien lo apoyó en los primeros pasos dentro de esta carrera.

“Mi historia, como la tuya, no ha sido tan fácil. También he sufrido por la falta de apoyo. Algunas veces me ha tocado besar la lona y, a veces, da miedo que no haya esa mano que ayude a levantarte. En mi caso, Daniel Noboa estuvo ahí. Él me ayudó cuando más lo necesitaba”, señaló en un spot publicitario.

“Yo no sé mucho de política, pero sí te garantizo que, cuando necesites algo, él va a estar ahí para pelear por ti”, resaltó el manabita.