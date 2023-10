Carolina Jaume le pidió perdón a Mare Cevallos en ‘Desafío a la Fama’: La presentadora afirmó haberle hecho daño hace 7 años

La tensión entre Carolina Jaume y Mare Cevallos continua en ‘Desafío a la fama’ luego de que Mare desafiara a la actriz y, ambas, están en la posición de ser eliminadas por el público.

Durante un cara a cara que tuvieron en la cara, donde el presentador del reality las invitó a decirse lo que sentía y tratar de hacer las paces y continuar su relación de forma pacífica, Carolina reveló que Mare sabe algunos secretos de ella y le da miedo que llegue a usarlos en su contra.

También aprovechó el momento para pedirle perdón por algo que le hizo a Mare Cevallos siete años atrás, aunque no específico de que se trataba. “Perdón, por el mal que te hice pasar hace siete años. Si tengo que pedirte perdón siete años más, lo haría. También me han hecho daño a mi, muchas personas que no voy a nombrar que no vienen al caso y sobreviví, no guarde ningún rencor y te pido perdón nuevamente”.

Así mismo, el presentador de ‘Desafío a la Fama’ le dio la oportunidad a Mare de decir también unas palabras y “abrir su corazón para enmendar su relación con Carolina”. Ante esto, la también actriz dijo que ha intentado hablar con su colega en varias oportunidades.

[ ´Desafío a la fama´: Arianna Mejía agredió a Sebastián Tamayo en plena discusión, internautas piden su expulsión ]

Sin embargo, Carolina la interrumpió y le dijo que sentía miedo y por eso no aceptaba el diálogo en privado entre ambas. “Tengo miedo. Porque me chantajeas con ciertas cosas y sabes mi mayor secreto, el mejor guardado y me da pavor”, afirmó Jaume.

Mare expresó que no busca chantajearla y que solo “he usado lo que has hecho en esta casa”, haciendo referencia a que considera que el comportamiento de Carolina dentro de la casa-estudio de Ecuavisa es falso. Estas palabras provocaron que la ex de Allan Zenck pidiera espacio y no continuar con el cara a cara “simplemente no puedo continuar hablando”.