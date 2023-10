Aunque presume lujos, Yailin tiene deudas de hasta 20 mil dólares: de esto la acusan

Yailin y Tekashi están en el punto de mira después que fuesen acusados de tener deudas con una mujer que les prestó servicios en el pasado.

Se trata de la decoradora del bautizo de la pequeña Cattleya, la bebé de la dominicana que el rapero ha asumido con si fuese propia, después que ambos establecieron un romance.

Aparentemente la deuda que asciende a los 20 mil dólares no ha sido saldada e incluso se habría llegado a la vía legal para obtener respuestas.

Las deudas que arrastra Yailin por las que se gana críticas

Según el programa boricua Lo sé todo, citado por Univisión, Yailin tiene deudas de hasta 20 mil dólares con “la decoradora del bautizo” de la niña, que habría coincidido con la grabación del video ‘Mía’ de la artista.

“Tekashi quería llevarse los lauros de ‘yo fui el decorador’, porque él iba a ser el que iba grabar el video, él iba a ser el que iba a editar el video, él iba a actuar como el papá en el video”, dijo la fuente.

Yailin 'La Más Viral' y Tekashi Instagram: @6ix9ine y yailinlamasviralreal (Instagram: @6ix9ine y yailinlamasviralreal)

“El primer montaje Tekashi lo pagó, el avance lo dio doña Wanda (Díaz, mamá de Yailin), pero con dinero de Tekashi. ¿Qué pasa? No quiere ese montaje y manda a hacer otro montaje”, agregaron. Precisamente es en este cambio de dirección donde surge el impago, pues hasta la fecha no se han puesto al día.

“Encima de que no ha pagado, encima de que no contestan, su equipo sí me ha contestado y ellos no han dicho que no van a pagar, pero me tiene con un mareo y yo ya lo pasé a abogados. (...) Me molesta que él ofenda mi trabajo. Ni siquiera le cobré por adelantado”, agregó la mujer que hizo el reclamo.

Tekashi (Instagram)

Esto trajo críticas y burlas en redes sociales de los indignados, que le piden a ambos se más responsables en vez de presumir lujos en internet.