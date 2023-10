‘Desafío a la fama’: Carolina Jaume dice que encontró el amor en Sebastián Tamayo

No se sabe realmente si se trata de una estrategia o puro show, pero Carolina Jaume aseguró en el programa de ayer de ‘Desafío a la fama’ que encontró el amor en Sebastián Tamayo. Al punto en que si él llegase a salir del reality, ella quiere irse tras el paisa.

“No me voy a quedar sin ti”. Decía ‘La Britney ecuatoriana’ mientras tomaba un poco de sol, con terno de baño, junto con Tamayo. “Yo sin ti no soy fuerte”, agregó.

“No puedo creer que esté en mi país, en un reality y haber encontrado el amor”. — Carolina Jaume

Esas palabras las dijo la ex de Allan Zenck en el marco de la historia que contaba Tamayo. El joven colombiano reveló que llegó a Ecuador sin pensar cómo pagaría la renta y que no se imaginaba estar en un reality.

Esa experiencia, aseguró, no la utilizaría para generar lástima si no más bien la utilizaría de fortaleza para ganar ‘Desafío a la fama’. “Por momentos me haces olvidar que estoy encerrado en un reality”.

¿Estrategia?

Desde el inicio de la competencia, Jaume mostró interés en el participante extranjero. Recordemos que el día del estreno del programa, la actriz recibió al colombiano de una forma muy coqueta y hasta extendió la mano para que el desafiante se la besara.

Con el paso de los programas, Tamayo también se ha visto atraído por Jaume puesto que las cámaras de la casa-estudio los han captado in fraganti en uno que otro momento romántico.

Durante la emisión del 4 de octubre de 2023, donde se los puede observar besándose en reiteradas ocasiones.

Las opiniones en redes sociales se encuentran divididas. Por un lado, están los internautas que aseguran que este romance está fríamente calculado a fin de estar unos días más dentro de la competencia.