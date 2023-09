Jorge Ulloa y Nataly Valencia revelan los detalles tras el éxito de su nueva serie para Amazon Prime

Los talentos ecuatorianos tras el popular canal de Youtube Enchufe TV, hicieron de las suyas una vez más con su más reciente éxito “P#t@s redes sociales”. La serie se estrenó a nivel mundial el 15 de septiembre en la plataforma de video Amazon Prime.

[ Eugenio Derbez y Amazon Studios le apuestan a los ecuatorianos Jorge Ulloa y Nataly Valencia para crear la serie “P#t@s Redes Sociales” ]

La grabación cuenta con ocho episodios y fue producida por el brillante Eugenio Derbez. Así, el equipo se decidió a relatar con humor e ironía el complejo mundo tras las redes sociales y la vida no tan color de rosa de los influencers.

¿Cuál fue la inspiración tras la creación de la serie?

En una reciente entrevista para prensa.ec, Jorge y Nataly revelaron que su idea surgió a inicios del 2019, antes de la pandemia, a raíz de su preocupación por las aspiraciones de las nuevas generaciones.

“Hicieron un estudio donde preguntaban a los adolescentes qué van a hacer cuando sean grandes, qué quieren estudiar, y todos desde México hasta Argentina dijeron: ‘queremos ser influencers’. Antes querían ser pilotos, doctores, ahora la profesión que quieren es ser influencers o youtubers”, señaló Nataly visiblemente preocupada por la situación de los chicos.

Esta inquietud fue el principal factor que motivó a los artistas para generar una producción que abordara esta problemática. “Si es que uno ve una foto de una pareja perfecta, si está bien tomada, detrás de esa foto hubo una tercera persona tomando la foto. Entonces es lo menos romántico que existe”, mencionó Jorge, recalcando su finalidad de lograr una reflexión profunda sobre la situación actual que viven las generaciones por el boom de las redes sociales.

[ Detienen y esposan al muñeco ‘Chucky’ que tenía un cuchillo real, un hombre lo usaba para robar ]

“No solamente van a poder reírse, sino también hay momentos en los que la gente me ha dicho: “He llorado en este episodio, me he sentido identificado””, comentó Valencia al respecto del contenido de la serie.

Finalmente, relataron la emoción que significó trabajar con un equipo grande como el de Amazon Prime, pues en palabras de Ulloa “salir de YouTube para estar en Amazon Prime es un salto enorme. Cuando llegas al set y ves 200 personas, donde cada locación requiere cerrar cuadras, es impactante”.