Modelo explica por qué Onlyfans es la ‘plataforma más segura’ para que las estrellas eviten a los trolls

La estrella de TOWIE, Chloe Sims, explicó por qué su sitio de suscripción para adultos es la plataforma más segura para personalidades famosas y dijo que “no hay troleo”.

La personalidad de la televisión de 41 años se mudó a Los Ángeles con sus tres hermanos en un intento de establecerse en Hollywood el año pasado

Su viaje ha sido narrado en una serie exclusiva en el servicio de transmisión gratuito de OFTV .

Desde entonces, Chloe no sólo se unió al servicio de suscripción de contenidos de Internet, sino que también obtuvo una importante cantidad de dinero.

En una entrevista exclusiva con el Daily Star, la celebridad de ITVBe explicó que lanzó su cuenta porque quería evitar el abuso en línea.

Chloe explicó: “Cuando usaba mis otras plataformas, me preguntaba cómo sería no tener que soportar el trolling”.

Ella continuó: “Cuando me uní a Onlyfans y conocí la plataforma, en realidad me emocioné al escuchar que si la gente simplemente se uniera y tuviera un perfil falso y comenzara a trolear y a ser mala con la gente allí, literalmente obtendrías arrojado. No puedes simplemente seguir ahí y empezar a abusar de la gente. Eso es absolutamente inaudito”.

La personalidad de TOWIE reveló que se había unido a la plataforma solo para adultos en julio y que hasta ahora no había recibido ningún abuso, refiriéndose al uso de Onlyfans como cualquier otra plataforma de redes sociales, menos el trolling.