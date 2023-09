¡Ten cuidado! Podrías estar manipulado por tu pareja, estas son las cinco frases de alerta, según Harvard

En un nuevo estudio de Harvard, la psicóloga Cortney Warren con una especialización en adiciones amorosas y rupturas, se encargó de realizar la investigación sobre la manipulación en las relaciones y se determinó cuáles son las frases que utilizan estas personas.

En el estudio identificó cinco expresiones típicas de las personas que comúnmente tienen este tipo de acciones. De seguro has escuchado a menudo las frases que expone la psicóloga, y si has sido tú que las has utilizado, toma en cuenta que podrías estar en una posición de manipulador.

Ten presente a estas frases de manipulación

“Si realmente me amas, harías esto por mí”

Probablemente esta frase la has escuchado en varias ocasiones, inclusive pudiste haber vivido junto a una persona que te la haya dicho. Quien te la dice es hacerte saber que tu relación está en juego y que si no haces lo que te pide, probablemente la relación no funcionará, pues no existe el amor necesario para continuar.

Presta atención a esta frase en tu relación. (Foto referencial)

“Nadie te querrá más que yo”: con esta frase la persona pretende quitarte el valor que tienes como ser humano, te hace creer que no eres suficiente para nadie y que la única persona que puede aceptarte y amarte es ella/él.

en este caso tu pareja busca culparte sobre sus propios sentimientos con la intención de que cambies el comportamiento a beneficio de ellos.

“Solo estoy tratando de protegerte”: esta persona tiene el control sobre ti, sin embargo, con esta “delicada” justificación insinúa que protegerte en exceso está bien.

El estudio reveló cuáles son las expresiones típicas de un manipulador. (Foto referencial)

“Cómo puedes ser tan egoísta”: te pueden hacer sentir culpable al tomar una decisión que no beneficia al manipulador.

Al recibir este tipo de comentarios por parte de tu pareja evidentemente estás en una relación donde te manipulan, frente a esta acciones deberás mantener la clamas e invitar al diálogo a tu pareja. Ten presente siempre hacer respetar tus valores y opiniones. Si tu pareja no está dispuesto a escuchar, es mejor dar por terminada la relación y así evitar problemas a futuro.