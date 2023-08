“No llore, que el que llega de primero no siempre es el ganador”: Así se despidió Vicente Fernández de ‘Yo Me Llamo’

Las eliminaciones en ‘Yo Me Llamo’ son cada vez más difíciles para el jurado, que está compuesto por Pamela Cortez, Érika Vélez y Axel. Durante la semana de pre clasificación, deben elegir a uno o dos de los que se presentan diariamente, para la semana final, mientras el resto de los imitadores queda eliminado.

Durante la gala 53, Vicente Fernández y Yuridia fueron enviados a casa, el jurado aseguró que ambos tienen gran talento, pero ya no solo es ver quién es mejor que otro “ahora miramos como han evolucionado y crecido dentro del programa. Así como han pulido su personaje y son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia”, llegó a decir Pamela.

Vicente Fernández cantó ‘No me sé rajar’ y logró despedirse por todo lo alto al desplazarse y actuar de una manera impecable en el escenario de ‘Yo Me Llamo’. Sin embargo, no fue suficiente para continuar en la competencia. Su esposa e hija lo acompañaban sentadas en el público y ambas lloraron al conocer la decisión del jurado.

A pesar de esto, el imitador aseguró que solo es el comienzo de cosas buenas y que, ya ha recibido propuestas de Argentina y México, donde quieren que de conciertos próximamente.

“No llore mija, que el que llega de primero, no siempre es el ganador”, fue parte de las palabras que le dedicó a su esposa. De igual forma dijo que sabía que para su compañera de vida era difícil “pero Dios sabe porque hace las cosas”.

[ Enrique Bunbury pasa a la lista de pre clasificados y es el mejor de la noche en ‘Yo Me Llamo’ ]

De igual forma, Axel resaltó que conocía los sacrificios que Ronald Verdugo, verdadero nombre del imitador, había realizado para estar dentro de la competencia.

“Te pido que sigas en este camino, porque a veces la gota no agujerea la piedra por fortaleza, si no por persistencia, por insistencia. Seguí insistiendo porque tienes talento y una gran voz, te deseo lo mejor”, dijo Axel.