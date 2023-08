¡Paquita la del Barrio en búsqueda de colágeno! Debes cumplir estos requisitos para poder ser su pareja

Paquita la del Barrio ha brindado una entrevista en donde señala que no rechaza enamorarse una vez más. Lo curioso es que tampoco ve con malos ojos a tener que mantener a la persona que decida acompañarla por los próximos años.

Cuando Paquita recibió la pregunta acerca de su situación sentimental, la artista señaló que, “te encargo un novio porque ya me cansé de estar sola, tantos años sola”. Además, remarcó que actualmente no tiene ningún pretendiente en su lista de espera.

Paquita la del Barrio (Omar Vega/Getty Images)

En la entrevista publicada en YouTube por el canal de “Berenice Ortiz”, se puede observar a Paquita respondiendo sin filtro. Por ejemplo, una reporta le señaló que su próxima pareja debe hacer bien el amor, a lo que la cantante respondió, “ya ni me acuerdo. Yo necesito a alguien que me enseñe, mejor así está bien”.

En el video, la artista indicó estar dispuesta a convertirse en una “sugar mommy”, pues expresó que no tendría reparo en mantener una relación con un hombre joven.

“¡Ay no! Qué vergüenza para él, porque para mí, encantada verdad, pero cada quién su lugar”.

“¿Alguna vez Paquita mantuvo a un hombre por amor?”

“No, si acaso lo hice fue por inocencia. Yo he trabajado en Alto Lucero, Veracruz, en la Tesorería Municipal, en el registro civil. Yo nada más le firmaba al que fue mi marido los recibos, él no me daba más que para la comida que mi madre le hacía de comer, así que no dejo desapercibida esa pregunta que usted me hace”

Esta entrevista que Paquita la del Barrio brindó a los medios de comunicación mostró a la cantante como nunca ante se le había visto, ya que la estrella no suele tocar dichos temas con frecuencia, pues mantiene su vida privada alejada del público.

En las imágenes se le puede observar muy contenta ‘y disfrutando de sus años de descanso de la música.

