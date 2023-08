¡Qué fuerza! La cara de Daddy Yankee cuando una fanática lo cargó al conocerlo

Una fanática tuvo la oportunidad de conocer cara a cara al cantante puertorriqueño de reggaeton, Daddy Yankee. Sin embargo, nadie se esperó que el sorprendido iba a ser él debido a la reacción inesperada de la joven.

La chica al ingresar a la sala no podía con la emoción y se llevaba sus manos a la cara. En ese entonces el ‘King Daddy’ procede a abrazarla y saludarla: ¿Cómo estás? Saludos, vamos a tomarnos la foto”, le dijo con una gran sonrisa.

La mujer al tomar su teléfono le dijo muy emocionada que ella hace zumba con todas sus canciones. Luego el artista le movió de lugar porque las fotos estaban muy oscuras. Ella nunca dudó en abrazarlo para sacarte la fotografía.

“Yo hago zumba con la canción Bombón”, le seguía diciendo la chica mientras se tomaban varias fotos. “¡Ay Dios mio!”, decía Daddy al ver la emoción de su fanática.

En ese momento la joven le dice a Daddy Yankee: “¿Te puedo cargar?” y el cantante responde: No no, pero ella no hizo caso y le cargó en sus brazos al intérprete de Con Calma, quien emocionado y un poco nervioso, no tuvo otro remedio que abrir los brazos y sonreír.

El ‘cangry’ seguía sin poder creer lo que pasó y le decía a su seguridad: “De verdad me cargó papi. La chamaca es fuerte, yo le dije mira son 200 casi para arriba papi”, decía con gran asombro y sonriendo.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y la mayoría indicaba que esa hubiese sido la reacción de todas si hubiesen conocido de cerca al ‘Big Boss’. “Yo también le hubiese cargado y me lo llevaba a la casa”, indicaba una fanática.

“No entiende que decirle a una mujer NO, es como decirle hágalo”, escribió otro usuario. “Amiga te faltó llevar un bolso ahí lo hubieras echado y te lo quedas 😹😹”, escribió otra usuaria.