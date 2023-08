El productor musical colombiano Gregorio Torres quiere brindarle una oportunidad a talentos latinos

La industria de la música está siendo impactada de manera increíble por exponentes latinos, no solo hay presencia en los playlist más escuchados sino que artistas como Karol G, Bad Bunny, Peso Pluma, Shakira, Cardi B o JLo, por nombrar algunos, lideran nominaciones a premios y tienen presencia en los escenarios más importantes del mundo, televisión, festivales y dan giras de conciertos millonarias que atraen a todo tipo de público

Dentro de la industria no solo destacan cantantes, sino productores, ingenieros de sonido, coreógrafos, diseñadores y todos los que forman parte del negocio de la música.

Uno de estos talentos es el del joven colombiano Gregorio Torres Raisbeck, que con tan solo 23 años es una de las figuras de más peso dentro de la producción musical y que ya tiene en su haber un curriculum repleto de nombres importantes no solo de la música latina, sino también del mercado anglosajón.

Gregorio Torres, el joven de 23 años que ofrece una oportunidad a talentos latinos.

¿Quién es Gregorio Torres?

Gregorio es uno de los egresados de la famosa escuela de música estadounidense Berklee College of Music ubicada en Boston, y ya ha trabajado de la mano de Fito Páez, Maffio, Rafa Pabón, Mora, Irama y Jambené, entre otros grandes exponentes latinos y con Kanye West, Timbaland, Nelly Furtado y Southside, en la escena anglo.

Su capacidad para fusionar géneros y estilos ha resonado en todo el mundo, demostrando su versatilidad y pasión por la creación musical.

Sin embargo tras todo su éxito, no olvida sus raíces y todo lo que tuvo que recorrer para llegar a la posición donde está, por eso señala que: “Al igual que algunos me brindaron oportunidades en sus proyectos y me ayudaron a crecer, me encantaría poder también apoyar a diversos talentos dentro de la comunidad artística en los Estados Unidos.

Torres trabaja por la evolución de la música.

Ya sea produciendo sus proyectos o invitándolos a eventos de networking, considero que es crucial dar más de lo que uno recibe”, por lo que confirma estar abierto a trabajar con talentos locales de distintos países de Latinoamérica.

Esta mentalidad altruista y colaborativa es lo que distingue a Gregorio como un líder en su campo, y lo que motiva a otros a seguir su ejemplo. Con su pasión, visión y compromiso, Torres continúa desempeñando un papel vital en la evolución de la música latina y en el fomento de nuevas generaciones de artistas.

Su legado no se limita únicamente a la música que crea, sino que también trasciende como un faro de esperanza y empoderamiento para jóvenes talentos en busca de oportunidades en una industria competitiva y emocionante.