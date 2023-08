Karol G reveló que pronto tomará crucial decisión que cambiará su vida

Karol G se confesó en una reveladora entrevista en la que afirmó, que está lista para tomar una crucial decisión en su vida y que el momento propicio ha llegado. Estas declaraciones sorprendieron a los fans de ‘La Bichota’ porque habló muy en serio del camino que seguirá en su vida personal.

“Tengo muchos planes en los que estoy trabajando ahora mismo, por fuera de la música ahora mismo”, dijo.

Y lanzó la noticia. “Todo el mundo sabe que quiero ser mamá y quiero tener una familia”, el especial anuncio fue celebrado por sus fans.

De igual forma, agregó entre risas que “siento que el momento se está acercando y quisiera tener el futuro más tiempo para mí. Como hacer una pausa en otros negocios que más adelante sabrán”, concluyó la cantante.

Luego de estas declaraciones, sus fans comentan que la relación con Feid iría viento en popa. Incluso en estos días circularon videos de las madres de Feid y Karol G juntas en un concierto de la artista, en Estados Unidos.

Sus seguidores en redes la felicitaron por esa crucial decisión que tomará para convertirse en madre y pueda tomarse un break en su exitosa carrera musical.

Los últimos meses han sido de grandes satisfacciones para Karol G. Y es que, además de los éxitos que sigue cosechando en su carrera profesional, todo marcha de maravilla en su vida personal.

Luego de su ruptura con Anuel en 2021, la cantante colombiana encontró el amor en el reguetonero Feid, con quien sostiene un noviazgo que confirmaron hace meses y han llevado de manera discreta.

Sin embargo, la “Bichota” decidió abrir su corazón en una reciente entrevista en donde habló sobre el Ferxxo y dejó entrever por primera vez cómo habría nacido el romance que la tiene ilusionada.

Karol G cuenta cómo comenzó su relación con Feid

En una reciente conversación con la revista Rolling Stone, Karol G reveló que conoció a Feid en Medellín, la ciudad natal de ambos, pero pasaron un tiempo sin tener mucha interacción entre ellos.

“Nosotros estuvimos mucho tiempo que no hablábamos, que nos dejamos de hablar y casi que no sabía nada de él”, contó la intérprete de TQG. No obstante, se acercaron nuevamente en 2021.

Durante ese año, la famosa de 32 años invitó a su compatriota de 31 a ser su telonero en su Bichota Tour. Además, colaboraron en Friki, un single que tuvo gran acogida y desató rumores de romance.

Aunque no quiso entrar en detalles ni confirmar explícitamente la relación, habría sido en estas fechas en las que las chispas saltaron entre ambos y aparentemente comenzaron su relación.