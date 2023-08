Estudiar un grado universitario en otro país es una de las prioridades de muchos ecuatorianos que buscan seguir la educación superior en otro país. Atento porque un importante estudio ha indicado cuáles son las universidades peor valoradas en Latinoamérica.

Estas son las peores universidades de Latinoamérica según importante estudio Metro Ecuador

Según QS Ranking, para este próximo 2024 estas son las universidades que debes evitar si quieres estudiar en otro país:

Universidad del Estado de Santa Catarina(UDESC), Brasil - 34.1 puntos de 7002.

Universidad Federal del Río Grande del Norte (UFRN), Brasil - 28.7 puntos de 7003.

Universidad Federal de Pará (UFPA), Brasil - 30.4 puntos de 9004.

Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO), Brasil - 23 puntos de 7005.

Universidad Federal de Uberlandia (UFU), Brasil - 41.6 puntos de 9006.

Universidad Federal de Goiás (UFG),Brasil - 28.2 puntos de 9007.

Universidad Federal de Paraíba (UFPB), Brasil - 30.9 puntos de 9008.

Universidad Estatal de Londrina (UEL), Brasil - 34.7 puntos de 9009.

Universidad del Valle de México (UVM), México - 31.3 puntos de 90010.

Universidad del Magdalena (UNIMAGDALENA), Colombia - 28.9 puntos de 9000.

Recalcando que en este ranking no se encuentran todas las universidades, ya que algunas no cumplen con los requisitos para estar en él, y las que están se evalúan bajo diferentes características, ya que no todas cumplen la totalidad de ellos, cada criterio tiene una puntuación máxima de 100, y cada universidad puede evaluarse con un total de 4 a 9 habilidades, es decir, teniendo un puntaje máximo de 400 a 900 puntos.

Aclarar también que no a todos los criterios se les da la misma importancia, por lo que hay universidades que pudieran tener un puntaje mayor, pero que de acuerdo a los criterios evaluados ocupen un lugar más bajo en el ranking, debido a que los criterios donde tienen puntaje alto no son igual de relevantes que los otros.