¡La fresa más sexy! Vendedora rompe TikTok y ahora buscan su puesto para apoyarla

Cientos de empresas decidieron saltar a las redes sociales para conectar con más personas y así incrementar sus ventas y ganancias. Algunos pequeños emprendedores vieron esta oportunidad como una mina de oro y ahora es posible ver una gran cantidad de perfiles ofreciendo una gran cantidad de productos y servicios.

Entre todas las publicaciones, en las últimas horas se comenzó a viralizar el momento en que un par de jóvenes encontraron a una vendedora de fresas que, con una breve grabación, enamoró a miles de internautas.

“Buenas, oiga, ¿tiene fresas?”, es lo primero que se logra escuchar en el clip “¿A cómo las das?”, continuó. Para responder a todo, la joven ofreció el alimento a “tres por cien”. El clip finaliza de una manera muy ‘graciosa’: “Mira, vamos a hacer un trueque. Te vamos a dar 200 por tres botes”.

