El último deseo antes de morir decepcionó a su actual pareja, esta es la historia que conmocionó las redes sociales

La curiosa petición se dio a conocer a través de la plataforma digital ¨Reddit¨ después de que un hombre hiciera pública el último deseo de su pareja tras ser diagnosticada por una enfermedad terminal.

¿De qué se trata este sitio web?

En ¨Reddit¨ los usuarios pueden subir noticias con imágenes, videos o enlaces. En la misma los internautas podrán votar a favor o en contra el tipo de publicaciones que aparecen en la plataforma.

Es así como el hombre aprovechó este medio para contar su historia. La actual esposa del muchacho, habría mencionado que a un novio de su pasado lo encontraba físicamente atractivo y con mayor compatibilidad en la intimidad, dato revelador que incomodó a la actual pareja de la moribunda.

La sorprendente noticia que recibió la pareja de la mujer con diagnóstico terminal. (Foto referencial)

¨Ella me sentó y me dijo que una de las últimas cosas que quería hacer era tener relaciones sexuales con un ex novio suyo. Claro que me quedé impactado¨, redactó el hombre en la publicación.

Al parecer todo iba bien con la pareja, pues llevaban ya diez años de casados y al conocer la noticia de la enfermedad terminal el hombre ya se sentía devastado. El diagnóstico médico de la mujer declaraba que en unos pocos meses podría quedar en silla de ruedas. Esta podría ser la razón por la que tomó la decisión de ser infiel a su actual pareja, lo sorprendente es que la mujer le hizo conocer de su afán por tener intimidad con su ex.

Es una historia que definitivamente causó asombro en los usuarios de la red social ¨Reddit¨, por lo que, algunas personas creen que es una historia inventada para generar controversia en esta plataforma. La opinión se da, ya que, la identidad de los protagonistas de la historia no ha sido revelada.

Sin embargo, si la historia es real o no, en varios comentarios se observa que la curiosa decisión de la mujer ha permitido la reflexión, pues destacan valores como la lealtad y respeto en las relaciones de pareja.