Shakira y Piqué ahora sí son felices, pero “la moza” podría ahora sacar sus garras y vengarse

El hecho de que Shakira y Piqué se reconcilian, solo hace pensar a los haters de Clara Chía que estará pasando por su cabeza, pues su novio ahora más que nunca se ha mostrado cordial y sumiso ante la barranquillera.

Incluso sus abogados han comentado a los medios que sus conversaciones son cada vez “más fluidas y cordiales” hasta el punto que muchos no le creen el papel ‘de padre bueno’ al español. Sin embargo, éste ha cedido a todo y no le ha importado que su actual novia quede en segundo plano y sea la “víctima” de todo ello.

Clara Chía Martí La novia de Piqué ha recibido críticas por su figura (@3gerardpique / @shakira/Instagram)

Ante esto, fuentes muy cercanas a la joven de 24 años revelaron que ella no la está pasando tan bien, pues además de estar molesta, porque no podrá tener contacto, por ningún motivo, con Milan y Sasha, la barranquillera estaría aumentando los días que el exfutbolista debe pasar con los pequeños en Miami.

Clara Chía podría realizar un ‘plan de la venganza’ si Shakira y Piqué se reconcilian completamente

Incluso, se conoció que al Shakira y Piqué reconciliarse la estudiante de relaciones públicas, estaría quedando “sin voz ni voto” para exigir alguna modificación en lo que ha sido la discusión y acuerdos de la custodia de Milan y Sasha.

Clara Chia La novia de Piqué parece estar incómoda con los hijos de Shakira (Gladys Vega/Instagram, Getty)

Con ello, queda en evidencia que Clara Chía podría activar el ‘plan de la venganza’, ya que hasta ahora su novio no la ha defendido y por el contrario ha a poyado en todo a su ex y madre de sus hijos.

Shakira y Clara Chía Martí La joven de 24 llevó un atuendo por el que la compararon con Shakira (@3gerardpique / @shakira/Instagram)

No en vano, los usuarios en las redes sacaron la conclusión de que la compra de la famosa mansión que está ubicada en las afueras de Barcelona sería uno de los motivos con los que el español busca congraciarse con ella, para que éste tranquila y no se sienta tan mal por no ser la prioridad en su vida.