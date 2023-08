Wisin y Yandel se jugaron nueva carta ante los jueces de ´Yo me llamo´: Así se vio el lado romántico del dúo dinámico

Un ´Yo me llamo´ que cada vez sorprende más con sus presentaciones, entre más avanza el número de la gala, más suben la apuestas de los participantes por destacar en el escenario. En este caso, el doble del dúo dinámico, Wisin y Yandel, dejaron atónitos al público y en especial a los jueces, tras dejar a un lado su versión reguetonera y ponerse la capa del romanticismo.

Los imitadores de Wisin y Yandel interpretaron una de las canciones más suaves de los cantantes puertorriqueños, ´Estoy enamorado´, con esta melodía sacaron a flote una cara sensible que no habían mostrado hasta ahora, y dejaron sin aliento desde su entrada hasta su salida a los jueces. Erika Veléz, fue una de las que aplaudió el hecho de tomar riesgo para sobresalir en una etapa que cada vez exige más de los participantes.

“Me gustó que jueguen, que nos sorprendan, que no se queden en lo mismo (...) no hay peros esta vez”, fue lo dicho por la también actriz, quien se mostró totalmente encantada con Wisin y Yandel.

Los dobles de los artistas urbanos han dado una ardua batalla por ganarse el título oficial de su artista, pues hay que recordar que ellos fueron los primeros en ser sentenciados, tras no presentarse en la que sería su primera gala debido a problemas de salud, sin embargo, ambos salieron airosos de su puesta en peligro.

¿Qué pasó en su gala fallida?

“Nos sentimos afortunados por ser parte de estar allá, llegamos a Colombia y me empecé a sentir mal, y resulta que tengo el mal de la montaña. No podía tomar un vuelo en esa misma semana y podía recaer peor, por eso no hemos podido estar, por recomendación del doctor”, fueron las palabras de Andrés Martínez, quien imita a Yandel para ese momento.