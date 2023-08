“Que pena que haga esto para llamar la atención” A Natti Natasha le llueven las criticas por marketing de ´No pare´

El misterio ha sido resuelto, la presunta infidelidad de Natalia Alexandra Gutiérrez, mejor conocida como ´Natti Natasha´, no resultó ser más que una estrategia de marketing para el lanzamiento de su nueva canción ´No pare´.

La dominicana quien fue centro de titulares por toda una semana, donde seguidores y medios la tildaron de haberle puesto los cachos a su esposo, el productor Raphy Pina, solo estaba haciendo mercadeo, uno muy rebuscado para la opinión de muchos.

Fue el pasado martes 01 de agosto, que la intérprete de ´Sin pijama´ reapareció en su cuenta de Instagram, con un posteo de lo más sexy y como si nada hubiese sucedido en su entorno durante los últimos días, y donde solo alcanzó a escribir; ““Chantajearme por una foto ? Somos más los 😇 que los 🤬Mejor la hago famosa. El jueves les cuento. Ahora te digo YO, #NOPARE”.

Tal como lo prometió, fue en horas de la noche de este jueves que la cantante publicó una especie de collage de la misma fotografía que se rumoraba habría pasado a un hombre que no sería su esposo, y en cada uno de los post, añadió un fragmento de su nuevo lanzamiento, un tema en el que se mostró bastante atrevida y con el que unió la temática de la poca ropa.

Sin embargo, no todo habría salido como lo planeó, pues al hacer en un recuento entre las opiniones de sus post, una gran cantidad de comentarios condenan la manera en la que hizo promoción la cantante, pues para muchos dejó por el suelo incluso su integridad con tal de tener mas vistas.

Reacciones

“🙄 De verdad que no encuentras como llamar la atención 🤡 /Natty siempre he sido tu fan y me gustan tus canciones pero está vez no me gustó ni la canción ni la música, creo que no necesita esto para seguir siendo quien eres/ Por qué llegar hasta ésto? Ella no tenía necesidad!! Era tan honesta y humilde!!/ Que feo marketing la verdad 🤡/ Me parece tan aburrido todo un circo para esto 👎👎👎👎”, son solo algunos de los comentarios.