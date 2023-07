Quién es Valeria Duque, la influencer con la que Rauw Alejandro tendría un noviazgo

El rompimiento de Rauw Alejandro y Rosalía ha dado mucho de qué hablar, luego de que se dio a conocer que el cantante habría sido infiel con Valeria Duque, una modelo e influencer.

Cabe señalar que el intérprete de “Todo de ti” aseguró que la separación no fue a causa de un engaño, aunque hay varias pruebas que confirmarían lo contrario.

La separación de Rosalía y Rauw Alejandro

“People” confirmó que la relación entre los famosos llegó a su fin, luego de que hace unos meses se comprometieron.

La noticia generó gran controversia, pues comenzaron las especulaciones de una serie de supuestas infidelidades por parte del puertorriqueño a la española.

Tras varios rumores, Rauw emitió un comunicado, por medio de redes sociales, en el que señaló que lleva ya tiempo separado de Rosalía.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad... Por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, indicó parte del escrito.

Valeria Duque es una modelo e influencer

Se trata de una influencer y modelo colombiana, quien saltó a la fama, gracias a su participación en “Desafío 2018: Súper Humanos”, y sus videos sobre nutrición y rutinas de ejercicios.

Además, Valeria ha participado en diversos programas de su país.

La joven posee más de un millón de seguidores, en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, no se ha confirmado si tiene o no una relación con el cantante puertorriqueño.

En medio de los rumores, algunos fans han llenado de comentarios las publicaciones de Duque, señalando el supuesto romance.