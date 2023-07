Dora West se defiende y asegura que no es una “cholita superada”

‘Los Hackers de la Farándula’ ya no suenan tanto en las redes sociales, como lo fue su primera temporada. Desde que el programa hizo cambios en el estudio e incluyó a Carolina Jaume y Marian Sabaté en sus panelistas, la audiencia ha mostrado menos interés en el contenido que publican.

Sin embargo, tanto los panelistas, como la presentadora, suelen llamar la atención de los medios con sus polémicas. Recientemente, circulo un video de Dora West defendiéndose de seguidores de que la tildan de “cholita superada”, denigrando así el trabajo que realiza en el programa de farándula.

“Tengo 39 años de edad y cada escalón lo he subido firme y fuerte. No me he saltado uno o no he aplastado a alguien. Quizás muchos piensen que me ofende que me digan chola y no, con trabajo yo puedo tener cosas materiales que quiero”, fueron algunas de las palabras de Dora West.

De igual forma, la presentadora dijo que no es una “no soy Aniñada y tampoco tengo Color humilde, soy mulata’, eso si me representa”, expresó con orgullo. Aunque sus compañeros apoyaron cada una de sus palabras y la felicitaron por ser un gran ser humano.

En redes sociales las opiniones se mantienen divididas. Muchos de los seguidores de Dora aseguran que “se le han subido los humos y, de humildad no tiene nada”. Otros añadieron a los comentarios que la presentadora no supo expresarse y “no aclaro nada, ¿alguien sabe que quiso decir?”.

a pesar de los comentarios negativos, también hubo algunos que apoyaban a Dora “Jaume no es amiga de nadie, ‘color humilde’ ‘color centavo’ sólo lo puede decir una persona r@cista. @yosoydorawest es una mujer inteligente , trabajadora y cuida su imagen. Se ha ganado el puesto donde está”, escribió un usuario en la red social Instagram.