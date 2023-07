Emmanuel le dedica ‘Este terco corazón’ a Érika Vélez y confiesa que ella es su amor imposible

El imitador de Emmanuel sacó más de un suspiro con su presentación en la gala 29 de la sexta temporada de ‘Yo Me Llamo’ y dejó a Érika Vélez sorprendida cuando le dedicó el tema que interpretó y confesó que la jurado es su amor imposible.

El participante mostró un lado nuevo de Emmanuel y eso fue felicitado por los jueces: Pamela Cortes, Érika Vélez y Axel. En el caso de Érika, que fue la primera en hablar para dar su evaluación, le dijo a Emmanuel que le gustaba verlo con otros movimientos, no solo los de pelvis más característicos y, también le pidió controlar los gestos de la cara “porque no son necesarios tantos con todas las canciones”, agregó la juez ecuatoriana.

Algo que destacó tras la presentación de Emmanuel, fue que expresó que el tema ‘Este corazón terco’ estaba compuesta para un amor prohibido, así como se siente él con Érika Vélez. este momento hizo sonrojar a la juez, que no pudo evitar sonreír y tratar de ocultarse un poco desviando la mirada.

Sin embargo, todo esto no fue suficiente para que el imitador se salvara de ser sentenciado. Aunque los jueces lo felicitaron y halagaron parte de su actuación, resaltaron que los pequeños detalles ya no se están dejando pasar. Pamela Cortes le mencionó que en algunos momentos desafinó y eso ya no puede permitirse a esta altura del programa.

Emmanuel durante su presentación en YMLL (Foto: Captura de pantalla YouTube)

“Tú debes seguir por el buen camino y no desviarte, porque eres un artista afinado y tienes a tu artista muy bien estudiado. Mantente con eso”, fueron algunas de las palabras de Pamela cortes.

De igual forma, Natalia Laforcuade también fue sentenciada junto a Emmanuel, los jueces aún piensa que, aunque es buena cantante sigue sin conectar o llegar al timbre de voz de la artista general. “Debes seguir mejorando y estudiando tu personaje”, dijeron los jueces.