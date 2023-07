¡Le rompió el parabrisas! Video muestra el momento en que mujer atrapó a su pareja saliendo con su amante de un motel

La infidelidad se refiere, popularmente, a las relaciones afectuosas del tipo romántico, a corto o largo plazo, establecidas con personas distintas del vínculo oficial que a menudo se mantienen en secreto. Descubrir el engaño para las personas que fueron víctimas de ello y sufrieron porque les pusieron los cachos, se llevan la peor parte por el sabor amargo de la experiencia. Sin embargo, con el corazón roto, una mujer tuvo la valentía de enfrentar a su pareja al momento de salir de motel con quien sería presuntamente su amante.

La mujer no lo pensó dos veces y se mostró imponente. Es más, utilizó un palo de golf para romper el parabrisas del vehículo en que salía el infiel junto con la compañía de otra persona.

El momento fue captado por las cámaras de seguridad de un establecimiento que se encontraba frente al lugar, donde la pareja de la mujer se encontraba con otra.

Sin embargo, no contaron con que la víctima no se iba a dejar humillar, por lo que dio la cara y enfrentó a quienes estaban teniendo una relación a escondidas.

Mujer encaró a su pareja que salía con su amante de un motel. Imagen: @detectivesmasconfidence

Por ese motivo amenazó con destruir el auto con el palo de golf si es que el hombre no se bajaba. Como vio que ella no estaba bromeando decidió bajarse, aunque no duro mucho afuera.

Pues al ver la reacción de la mujer, no le quedó otra opción que ingresar de nuevo al vehículo. Mientras eso sucedía, la víctima de infidelidad levantó el objeto y con tres golpes contundentes rompió el vidrio frontal del carro.

Posterior a ello, se dirigió a la puerta que da acceso al asiento de copiloto para tratar de encarar a la amante de su pareja. Sin embargo, no logró debido a que el sujeto arrancó el coche y evitó que la mujer con la que le era infiel a su chica, sea golpeada.