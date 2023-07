¿Te gusta usar sudaderas? Aplica estos consejos y luce como un millonario

Estilo Old Money

Las sudaderas son conocidas por utilizarse para hacer ejercicio o en looks cómodos y casuales, pero poco a poco se ha hecho tendencia. Es una prenda que puede convertirse en un elemento básico dentro de la moda masculina y femenina al usarse adecuadamente.

La sudadera perfecta tiene ciertas características, no es demasiado larga, a menos que sea intencionalmente oversized, el cuello es clásico y debe tener un material que tenga estructura, sin ser demasiado rígido.

Si dominas las claves del estilo de los millonarios, tu sudadera favorita incluso puede ser un gran elemento para tus looks profesionales o para relajar un poco tus trajes y conseguir un look más joven y moderno.

5 formas de usar una sudadera

1. Siempre optar por lo clásico

La primera versión de sudadera que apareció en el mundo, gris y con cuello redondo, sigue siendo popular en la actualidad y sigue funcionando, y es por esto que es buena idea explorar los clásicos.

Puedes jugar con formas, tipos de cuello, elementos asimétricos o lo que se te antoje, pero quedarte con la clásica sudadera de cuello redondo, con los puños elásticos y no demasiado largo, ayuda a crear un look más atemporal y más inteligente, además de que con eso obtienes una pieza básica que es muy versátil y fácil combinar con todo.

Look con sudadera HyperFocal: 0

2. Combina con prendas más elegantes

Claro que se vale usar solo elementos casuales en tu look, pero, si quieres un outfit más sofisticado, elevado o incluso profesional, entonces es buena idea tomar la sudadera y combinarla con cosas como pantalones de vestir, blazers y zapatos o botas más formales.

3. Atrévete con los colores

Si decides usar una sudadera de color, no hay problema, pero debes asegurarte de que el color que decidas usar sea complementario con el resto de los elementos de tu outfit. No es necesario usar siempre looks monocromáticos o muy sutiles, pero hay que entender que hay colores que funcionan bien juntos y otros que simplemente chocan.

Por otro lado, un buen tip es el de aplicar la técnica del Sandwiching para vestir como millonario fácilmente, que implica usar una pieza de un color distinto entre dos que son iguales. Por ejemplo, usar una sudadera colorida para complementar un traje azul.

Estilo Old Money

4. Dale un plus al outfit

Piensa en los tracksuits o los conjuntos deportivos. Usar sudaderas y pantalones, o shorts, del mismo color y material es una buena forma de que todo se vea más caro y elegante, en especial si le sumas una chaqueta más formal o un abrigo bonito al conjunto.

Esto es lo mismo que pasa con los looks monocromáticos, que siempre se ven bien, sin tener que esforzarte demasiado.

5. Reduce los logotipos y estampados

Cuando quieres un lujo silencioso, entonces tienes que pensar en la palabra silencioso y lo que significa. Esto se refiere a que no deberás tener marcas, logotipos, estampados muy brillantes o dibujos por todos lados.

Sí puedes usar sudaderas con palabras, imágenes o algún logo, pero sin exagerar y evitando elementos que puedan hacer que se vea de mala calidad.