Novia descubrió que su futuro esposo le fue infiel y lejos de huir expone la traición en plena boda

Una mujer quedó con el corazón destrozado al enterarse que que su futuro esposo le puso los “cachos”. Un día antes de su boda le llegaron a su teléfono mensajes que evidenciaban que el “amor de su vida” le fue infiel con una mujer por mucho tiempo. Mensajes y fotografías fueron suficiente evidencia para confirmar el engaño. La novia en vez de huir, prefirió desquitarse exponiéndolo en la ceremonia.

Así lo reseña el Body and Soul, quien tuvo conocimiento del caso. La pareja estuvieron juntos por seis, donde ella jamás se imaginó que su compañero le iba a traicionar de la manera más vil.

[ -Lea También: Joven descubrió infidelidad de su novio luego de hacerse un chequeo ginecológico ]

En la última noche de su soltería, antes de estar en el altar junto al infiel, la novia recibió los mensajes comprometedores. Al principio ella pensó que se trataba de alguien que la estaba felicitando por su casamiento, pero no fue así.

Para su sorpresa, dichos mensajes tenía capturas de pantalla que revelaban la dolorosa verdad. En las imágenes se podía ver mensajes que su novio intercambió con otra mujer, los mismos fueron acompañados de una advertencia que señalaba: “No me casaría con él. ¿Tú quieres hacerlo?”.

A la novia le llegaron los mensajes comprometedores de su futuro esposo. Imagen Referencial: Kate

Esta información, que fue leída por la víctima de infidelidad detalladamente, fue enviada por la supuesta amante de quien iba a convertirse en su esposo, quien adjunto a los archivos selfies junto al hombre.

Al revisar las fechas de los mensajes, descubrió que esta situación se había producido desde hacía meses, por lo que la llevó a tomar una decisión, respecto a su boda.

El ponerse triste y llorar no fue inevitable. Sin embargo, decidió no cancelar la boda para poder exponer la traición del sujeto en plena ceremonia.

La amante de su esposo le envío todas las pruebas. Imagen referencial: Daniel Korpai

“Caminé por el pasillo con pies de plomo, el vestido de mis sueños ahora es solo un disfraz. Cuando vio mi rostro, supo que no era una mujer eufórica en su gran día, pero no tenía idea de lo que se avecinaba. Llegué al frente de la sala, respiré hondo y me enfrenté a nuestros amigos, a nuestros padres y les dije la verdad”, indicó la mujer al medio citado.

Asimismo, finalizó lo que esperó que sea el día más feliz de su vida, diciendo: “Hoy no habrá boda. No habrá una recepción de bodas hoy, sino una celebración de la honestidad, de encontrar el amor verdadero y de seguir tu corazón incluso cuando duele”.