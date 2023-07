La historia de amor de Dylan Sprouse y Barbara Palvin: de su primera cita en China hasta su boda

¡Dylan Sprouse y Barbara Palvin ya se casaron! Los famosos novios contrajeron nupcias el pasado fin de semana en una íntima ceremonia en celebrada en Hungría, el país natal de la supermodelo.

Bors Online reportó que el enlace entre los enamorados se llevó a cabo en una iglesia a las afueras de Budapest. Los fotos y detalles de la boda salieron publicados en Vogue este martes 18 de julio.

La buena noticia, así como las imágenes, corrieron como pólvora en redes sociales, en donde los fanáticos de ambos no dudaron en felicitarlos por dar este nuevo paso en su relación amorosa.

La historia de amor de Dylan Sprouse y Barbara Palvin

Dylan Sprouse y Barbara Palvin se conocieron en una fiesta en 2017. Luego de aquel primer encuentro, ella comenzó a seguirlo en una red social y el intérprete le escribió por mensaje directo.

“Ella me siguió, así que pensé, supongo que le daré algo. Y me deslicé en sus DM”, contó Sprouse a W. “Yo estaba como, ‘Oye, no sé si estarás en Nueva York por mucho tiempo, pero deberíamos pasar el rato si quieres. Aquí está mi número’. Y ella no me envió mensajes durante seis meses”.

Cuando Palvin finalmente le respondió, el artista estaba camino a China para rodar un proyecto por seis meses; sin embargo, siguieron conversando por mensaje hasta que ella decidió viajar a verlo.

“Volé a China para verlo justo después de hablar durante tres meses... Se suponía que iba a trabajar, pero cancelaron el trabajo y le dije: ‘¿Es una locura que todavía quiera ir porque quiero verte?’ y él dijo: ‘Sí, por favor ven”, reveló a People Now.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse se conocieron en 2017 | (Instagram: @realbarbarapalvin)

La primera cita y el primer beso

Las celebs tuvieron su primera cita comiendo burritos en el gigante asiático. También en aquel primer encuentro romántico se dieron su primer beso, según contaron en un video para Vogue.

“La primera noche, y de un solo bocado, te comiste un tercio de mi burrito”, contó el actor de 30 años en la grabación. “¡Y luego me pediste que te besara! Ese fue nuestro primer beso…”.

Ante su revelación, la beldad de 29 años se defendió exclamando: “Ya eran como las tres de la mañana. Tuve que tomar el control, okey, ¡porque no me besabas! Llevábamos cuatro meses hablando y mandándonos mensajes y yo estaba en plan: ¿me vas a besar o qué?”.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse comenzaron una relación en 2018 | (Instagram: @realbarbarapalvin)

Por otro lado, en su charla con People Now, la belleza húngara destapó que, aunque quería que su romance fuera “exclusivo” desde el primer momento, prefirió mejor esperar un tiempo.

“Durante un mes me pidió que fuera exclusivo en los correos electrónicos y yo estaba como: ‘No, tengo que conocerte más’, pero entonces respiré hondo y pensé: ‘¿Qué estoy esperando? No hay otro chico al que amaría más de lo que lo amo a él y tiene todo lo que necesito”, develó.

Un noviazgo a toda marcha

En junio de 2018, la pareja comenzó su noviazgo de manera oficial y son inseparables desde entonces. Un par de meses después, ella oficializó su idilio al subir una foto de ambos en Instagram.

La razón detrás de su post, más allá de mostrar su amor, era desearle un feliz cumpleaños a su novio. “Aunque es tu cumpleaños, siento que acabo de recibir el regalo más grande de todos”, escribió.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse comenzaron una relación en 2018 | (Instagram: @realbarbarapalvin)

Tras siete meses de noviazgo, los tórtolos decidieron dar el siguiente paso en su noviazgo y se mudaron juntos a Nueva York en enero de 2019. El romance siguió viento en popa tras la mudanza.

De hecho, la dupla se demostró su amor en eventos públicos y redes sociales incontables veces. También se mantuvieron abiertos a hablar sobre su idilio en entrevistas, aunque sin exponerlo todo.

Una romántica propuesta y una íntima boda

En marzo, los rumores de compromiso surgieron luego de que Palvin fuera captada usando un anillo en su dedo anular izquierdo mientras ella y Sprouse asistían al Mammoth Film Festival.

Empero, no confirmaron la noticia sino hasta junio en una entrevista a Cole Sprouse, el gemelo de Dylan, para V Magazine. En la charla, revelaron que se comprometieron en septiembre de 2022.

“No sentíamos necesariamente la necesidad de ser totalmente transparentes con el público sobre ese aspecto de nuestro compromiso”, dijo el protagonista de Beautiful Disaster.

Aparte compartieron que su boda se celebraría en el país de ella. “Sé que no había forma de que no hubiéramos tenido una boda en Hungría porque mis padres me hubieran matado”, dijo Palvin.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse comenzaron una relación en 2018 | (Instagram: @realbarbarapalvin)

Sobre la propuesta, contaron que sucedió durante una acampada que hicieron con un grupo de amigos en California. “Fue muy romántico”, aseguró la top model a la revista Vogue.

“Yo sospechaba y pensaba que él podría hacerme la propuesta porque metió en la maleta una camisa demasiado bonita como para ir a acampar”, confesó.

Finalmente, luego de cinco años de noviazgo, Dylan y Barbara se convirtieron en marido y mujer frente a los ojos de sus seres queridos en la iglesia de Albertirsa el sábado 15 de julio de 2023.

“Se suponía que iba a ser un evento íntimo. Pero acabamos teniendo 115 invitados”, contó Palvin. Los recién casados celebrarán una boda más grande en California en el otoño. ¡Qué vivan los novios!