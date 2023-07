“Kim me salvó la vida”, la historia de joven a la que le dispararon, pero faja de Skims evitó que muriera

Kim Kardashian se ha hecho famosa no solo por su reality show y su llamativa familia, también por sus productos que la han llevado a ser una de las empresarias más exitosas y reconocidas.

La socialité tiene marcas de maquillaje, pero su principal enfoque ahora son las fajas Skims, que han resulado todo un éxito y ahora ha tenido una publicidad increíble de una joven que asegura que una de esas fajas le salvó la vida.

Joven asegura que faja de Kim Kardashian le salvó la vida y dice que es una “armadura para mujeres”

A través de las redes se ha viralizado un video en el que una joven, de quien se desconoce el nombre, narró cómo la faja Skims, de Kim Kardashian, la salvó de desangrarse.

“Kim Kardashian me salvó la vida. Este año me dispararon 4 veces. La noche en la que me dispararon estaba usando mi vestido y estaba usando bajo mi moldeador de Skims, y me apretaba tanto que literalmente evitó que me desangrara”, contó la joven.

Además, aseguró que recomienda ese tipo de fajas pues es “una armadura para mujeres”, algo que sin duda en estos días vale la pena usar no solo para lucir bien sino para protegerte, según la chica.

“Yo lo recomiendo, definitivamente voy a comprar unos más y creo que debería usarlos todos los días. Llámenle fe o Jesús, pero yo definitivamente voy a llamarlo Kim”, dijo la joven muy segura.

Esto generó polémica en redes y hasta se han llegado a burlar de ella. “Y por qué le dispararon tantas veces??? 😬 Adivino: “un ajuste de fajas” 🤦🏽‍♀️”, “La Faja antiDisparos, ya la FBI y la CIA van a comprar esa faja”, “Si claro, buena publicidad Kim 😂”, “Con esos precios debe ser a prueba de todo… 😂”, y “que ridícula esta mujer, cuánto le estará pagando la Kim jaja”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Las fajas y bodys de Kim Kardashian ya eran populares, pero ahora, muchas mujeres han asegurado que comprarán una o varias, y sin duda, esto le viene muy bien a la famosa.