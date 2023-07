Oppenheimer, la gran apuesta de Nolan que hará explotar tus sentidos

Para nadie es un secreto que Oppenheimer es la cinta favorita para pelear los próximos premios Óscar. Es tal la expectativa, que ni siquiera llega a las salas de cine y posee comentarios que demuestran que el director británico-estadounidense Christopher Nolan está en otras ligas dentro del séptimo arte.

En esta ocasión, el creador del ‘Origen’ y ‘Dunkerque’ vuelve a usar una de sus cartas favoritas para conmover e impactar, ahora ya en el protagónico: Cillian Murphy. Prácticamente, es una obligación que los cinéfilos acudan a visualizar este trabajo en IMAX ya que el trabajo realizado te dejará con la boca abierta.

Oppenheimer Cortesía

Nolan declaró que la cinta contará con una nitidez, claridad y profundidad de imagen sin paralelo. “Al filmar en una película IMAX de 70 mm, realmente estás dejando que la pantalla desaparezca. Tienes una sensación de 3D sin las gafas y con esta pantalla enorme y estás llenando la visión periférica de la audiencia. Los estás sumergiendo en el mundo de la película”, declaró.

Retos y proesas

Para las partes en blanco y negro, Kodak desarrolló la primera película en blanco y negro para IMAX. Es decir, todo el trabajo tiene una calidad de primer nivel, algo no visto aún en la gran pantalla.

Respecto a su estrella (Murphy), Nolan tendrá su sexta colaboración después del trabajo de la talla de ‘Batman Inicia’, ‘El Caballero de la Noche’, ‘El Origen’, ‘El Caballero de la Noche Asciende’ y ‘Dunkerque’.

Oppenheimer (Cortesía)

Para el desarrollo de la historia, que gira entorno al Proyecto Manhattan (desarrollo de las bombas atómicas), Nolan tomó en cuenta un elenco plagado de estrellas y ganadores del Óscar.

Casey Affleck, Gary Oldman, Matt Damon, Rami Malek y Sir Kenneth Branagh pintan como los ganadores de la estatuilla, mientras que nominados como Florence Pugh, Robert Downey Jr. Y Tom Conti complementan este reparto.

Elenco de Oppenheimer (Cortesía)

La película está basada en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, ganador del Premio Pulitzer, de Kai Bird y el difunto Martin J. Sherwin. La película está producida por Emma Thomas, Charles Roven de Atlas Entertainment y Christopher Nolan.

En otras palabras, Oppenheimer es un thriller épico filmado en IMAX que sumerge al público en la trepidante paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para poder salvarlo.