Melanie Gallegos, la esposa de José Urrutia, gana competencia fitness: Este fue su antes y después

La esposa José Urrutia, uno de los presentadores de En Contacto, ha acaparado las miradas tras ganar una competencia fitness. Melanie Gallegos demostró que con esfuerzo y tenacidad se puede lograr lo que te propones.

“¡Lo logramos! Cumplimos con lo que nos propusimos desde inicio de año y lo hicimos excelente, un camino duro pero un resultado muy satisfactorio”, escribió la también doctora tras ganar el primer lugar en su categoría.

Expresó su admiración por todas las personas que dedican a esta disciplina. “Solo el que ha pasado sabe lo duro y sacrificante que puede llegar a ser, que no cualquiera podría, y todas las personas que hoy se pararon en esa tarima se merecen todo mi respeto y admiración. Amo el deporte y será parte de mi hasta que mi cuerpo me lo permita! Ahora a seguir enfocados pero ya disfrutando un poquito más”.

Melanie agradeció también a su esposo por su apoyo constante en este proceso. Mientras que José Urrutia también le dedicó un emotivo mensaje. “Quiero empezar por felicitar a esta mujer, madre, profesional y esposa, por haber creído en ti. Eres una inspiración para todas las mujeres. Tu dedicación te llevó hasta el primer lugar, no me cabe en el pecho lo orgulloso que estoy de ti”.

Antes y después de Melanie Gallegos (Instagram Melanie Gallegos)

Antes la criticaron por su peso

En un mes de intensa dedicación y disciplina tuvo un gran cambio, mostró una imagen de junio versus julio. “Como no me voy a sentir orgullosa si me pruebo a mí misma todos los días que con perseverancia y amor puedo conseguir lo que me proponga. Que ningún comentario negativo va a hacer que yo me rinda o desista de mis intereses. Amo el deporte, pero sobre todo amo lo que me hace sentir, como me hace crecer como persona. Y sea cual sea el resultado yo definitivamente ya gané”.

Tras dar a luz a su hijo Efraín, ella se dedicó a recuperar su figura con mucho más esfuerzo. No ha dejado de ser madre a tiempo completo, una profesional de la salud, esposa y con un objetivo de salud y físico que lo ha cumplido.

En 2022 la criticaban con comentarios contra su físico como panzona o flácida, ahora ha cerrado las bocas de varios detractores. Su esposo en todo momento la ha apoyado, en aquel momento la defendió de quienes la criticaron.