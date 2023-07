Tiktoker critica outfits de Belinda e influencers en Tailandia por ser “demasiado provocativos”

Influencers Belinda y otras influencers fueron criticadas por "no respetar" templos en Tailandia (Instagram)

Una prestigiosa marca de joyería llevó a más de 30 influencers a Tailandia para vivir una experiencia única entre sus paisajes, colores y el acercamiento a la elaboración de las piezas de la firma. Belinda fue una de las invitadas de lujo pues es embajadora oficial por lo que viajó junto a los influencers para ofrecer un show y acompañarlos en la travesía.

Entre los influencers mexicanos que pudieron disfrutar de esta privilegiada experiencia estuvieron Kunno, Tammy Parra, Doris Jocelyn, Brianda Deyanara, Victoria Volkova, Andrew Larrañaga, Barbara Islas, entre otros.

Además de involucrarse en las actividades de la marca, pudieron explorar los templos y recintos más emblemáticos Tailandia como el santuario de elefantes, el Gran Buda de Pukhet, el Gran Palacio de Bankok, entre otros.

Las fotografías aesthetic no pudieron faltar, pues además de que fueron la forma perfecta para promocionar la joyería, todos querían plasmar por siempre la felicidad de estar en uno de los rincones del mundo más espectaculares.

Eso sí, en redes sociales no perdonaron que muchos de ellos no respetaran las reglas de los recintos al vestir con prendas “demasiado reveladoras”.

Fue así como la tiktoker @luz.carreiro, dedicada a los contenidos de viajes, emitió su opinión expresando que todos deberían “informarse mejor” sobre las reglas de cada lugar de modo que no haya faltas de respeto a la cultura o religión.

Tammy Parra La influencer fue criticada por su vestimenta en Tailandia (Instagram)

“No me odien, no vengo en plan de ataque. Si hay algo de lo que puedo decir que sé un poco porque tengo la experiencia es de viajes, de destinos”m comenzó. “Una marca está haciendo una campaña en donde llevó a varias influencers de toda latinoamerica a un viaje por el sureste de Asia, específicamente Tailandia. O sea un país budista islámico”.

La tiktoker habló de sus viajes por varios países que profesan el budismo e islamismo como Turquía, Cambodia y Marruecos por lo que agregó: “Siempre ha sido tema de debate el comportamiento de turistas, sobretodo occidentales en este tipo de países no nada más ahorita en este caso en particular sino de siempre(...) Cualquier zona religiosa, templo, hay ciertos protocolos de vestimenta. Incluso podrán ver las señales en las entradas donde te dice que no se permite visitar estos lugares estando en shorts, mostrando las rodillas, los hombros, seas hombre o mujer”.

Doris La influencer fue una de las elegidas para viajar a Tailandia (Instagram)

Y continuó: “Ahora mi punto es ¿en qué momento o con qué personas estos protocolos de vestimenta por respeto a la cultura estos protocolos se pueden saltar? No me malentiendan, se ven increíblemente preciosas, los outfits están épicos, ya quisiera yo poder verme así pero considero que hay lugares y tal vez tener de fondo un templo budista puede que no sea lo más prudente”.

Belinda La cantante viajó a Tailandia como embajadora de la marca de joyería (Instagram)

De inmediato, usuarios de redes sociales mostraron su apoyo a la tiktoker: “Sean figuras públicas aun así debe de cumplir con lo que se les pide”; “Yo tengo la duda, no les habrán dicho nada? O solo porque era un evento y pagaron millones lo permiten?”; “A donde fueres has lo que vieres” creo que esto aplica, debemos respetar cada lugar como si lo habitaramos y aprender mucho, al final nos beneficia”.

Del mismo modo, en las redes sociales de varios de los influencers involucrados, se pueden leer comentarios en los que les señalan que deberían respetar los lugares sagrados. Belinda por su parte, llegó a desactivar los comentarios en varias de sus fotos para evitar caer en provocaciones.