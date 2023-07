“Somos amigos con derecho pero ella no sabe diferenciar”: ´Lazito´ reveló confesión de ´Rayo´ sobre Carolina Jaume

Muchas son las cosas que se han dicho y que se han expuesto sobre la relación que habrían mantenido o que aún guardan, Carolina Jaume y Arturo ´Rayo´ Vizcarra, para nadie es un secreto que los rostros de televisión tuvieron un acercamiento que va más allá de la amistad, pero que por una u otra razón no salió a flote, al menos de manera formal.

Recientemente, Carolina Jaume ha hecho más de una mención del chixo ex reality para sacar varios trapitos al sol, o sacando en cara lo que a su juicio ha sido una deslealtad por parte del también actor, actitudes que han dejado en evidencia que algo entre ellos, no habría salido del todo bien, al menos para Jaume.

Luego de varios comentarios sueltos, fue Leonardo Quezada ´Lazito´ quien se acercó a la fuente de la noticia y contraparte de la historia, para averiguar que habría pasado entre los personajes, teniendo como respuesta una afirmación tajante de ´Rayo´; “Ella no sabe diferenciar”.

“Yo conversé con Rayo sobre el tema de Carolina y me dijo ´Lazito yo con Carolina he sido claro, nosotros no tenemos una relación de pareja, pero si tenemos el típico amigos con derechos. Ella lo tiene claro, solo que ella no lo sabe diferenciar, ella mezcla sentimientos´”, reveló el reportero de ´Los Hackers´ quien aseguró haber tenido una conversación de confidencias con el chico ex reality.

Un dato que concuerda un poco con unas declaraciones dadas hace algún tiempo por Jaume, quien en algún momento explicó que inició con ´Rayo´ como amigos con derechos, pero se enamoró “hasta las patas”.

Sin embargo, fue hace tan solo unas semanas atrás, que Carolina Jaume rompió en llanto durante el programa ‘Los Hackers de la Farándula’, al decir que Arturo ‘Rayo’ Vizcarra le ha sido desleal y eso provocó que ella se aleje de él y lo tenga a un lado.