No soportó las burlas: luego que Ryan Gosling no la reconoció, Martha Higareda se defendió y calló a todos

Martha Higareda es constantemente atacada y la llaman mentirosa por los “cuentos” que dice sobre su experiencia con actores de Hollywood.

La famosa ha dicho que conoce a Chris Evans, Keanu Reeves, y en una oportunidad llegó a contar que Ryan Gosling la salvó de caerse en un restaurante de Los Ángeles.

Sin embargo, muchos dudaban de la veracidad de su historia y quedó expuesta de nuevo cuando en su visita a México le preguntaron al actor si conocía a Martha.

“¿Quién es?, no, lo siento”, dijo el actor dejando claro que no la conoce, lo que llevó a Martha a recibir miles de críticas y burlas.

Martha Higareda se defiende de quienes se burlan luego que Ryan Gosling la desconociera

Justo un día antes de esto, Martha Higareda compartió en redes una foto con Margot Robbie y Ryan Gosling y escribió “No me lo van a creer… pero si! Estuvo increíble platicar con @margotrobbieofficial y con Ryan Gosling de #Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que ya les compartiré”.

Sin embargo, a través de sus redes y harta de las críticas, la actriz se defendió este martes y dejó claro que ella nunca dijo mentiras, callando a todos los que la atacan.

“Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. “Conocerse” es distinto a “ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”. Y no, tampoco somos amigos y sí es un caballero y un GRAN actor!”, fue el mensaje de la actriz mexicana.

Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. 🤭 “Conocerse” es distinto a “ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”. Y no, tampoco somos amigos 😂😂. Y sí, es un caballero y un GRAN actor! 😊 pic.twitter.com/L1gYw3mQvb — Martha Higareda (@marthahigareda) July 11, 2023

Aunque salió a defenderse, muchos siguieron burlándose de ella y le pidieron que ya mejor “no aclares que oscureces, ya quedaste mal”.

“Ay ya mejor déjalo así Martita ya te quemaste”, “pero que oso, eso es para que sigas inventando cuentos”, “quedaste expuesta ya no tienes cómo defenderte”, “reconoce que la regaste y eres el hazmerreír ahora jaja”, y “ya no te quedarán ganas de inventar nada más”, fueron algunos de los comentarios en su mensaje.

A pesar de todo, la actriz se muestra tranquila en sus redes, y muchos también la apoyan y reafirman lo que ella dijo y es que el hecho que la salvó de una caída no implica conocerse.